مستشار الرئيس: إصابات كورونا المعلن عنها ثلث الحقيقية | فيديو



الدكتور محمد عوض تاج الدين الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن عدد إصابات كورونا المعلن عنها عالميًّا لا تشكل ثلث عدد الإصابات الحقيقية.

إصابات كورونا الحقيقية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": أن الحالات المعلن عنها عالميا هي التي تأكد بالفعل أنها أصيبت بـالكورونا.

وفيات كورونا

ولفت إلى أن نسب الوفيات بكورونا هي من الحالات الشديدة.







متحور دلتا بلس

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إنه تم رصد أول حالة لسيدة عمرها ٣٥ سنة مصابة بمتحور دلتا بلس من فيروس كورونا ولم يستدع ذلك دخولها المستشفى.

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وأوضحت أن مشكلة دلتا بلس هي سرعة الانتشار وليس خطورة الحالة وإذا أصيب الشخص بعدوى دلتا بلس لن تظهر عليه أعراض خطيرة ويحصل المريض على نفس بروتوكول علاج فيروس كورونا.أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن هناك آلاف الفرق المتحركة لتطعيم المواطنين، حيث يوجد ٥١٢ مركزا ثابتا في ٢٧ محافظة للتطعيم كما زادت أماكن لقاحات السفر إلى ١٤٥ مركزا تعمل من ٩ صباحا إلى ٩ مساء وفي مراكز السفر يستمر العمل حتى فجر اليوم التالي.وأكدت وزيرة الصحة أن نسب فعالية التطعيمات في الحماية من فيروس كورونا إلى ٩٠% موضحة أن السفر للخارج يكون لأربعة أغراض منها السفر للعلاج أو السفر للتعليم أو السفر للسياحة أو السفر للعمل.وأشارت إلى أن السفر بغرض السياحة ليس من أولويات الفترة الحالية وعليه أن ينتظر دوره في توفير اللقاح بينما السفر لأغراض العمل سيتم توفير اللقاح له مؤكدة ضرورة حصول الطلبة علي شهادة الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا وتبلغ تكلفتها للطلبة ٢٥ جنيهًا.وقالت وزيرة الصحة: إنه سيتم وضع بيانات الطلاب على قاعدة بيانات الوزارة بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، وسيتم توضيح الحاصلين على التطعيم وغير الحاصلين أو من حصل على الجرعة الأولى فقط.وشددت على ضرورة حصول جميع الطلاب على التطعيم، مشيرة إلى أنه سيتم تطعيم طلاب الجامعات في المستشفى الجامعي، وسوف تصدر وزارة الصحة شهادة اللقاح إلكترونية والدفع سيكون بالطرق الإلكترونية.وأكدت أنه سيتم توفير أفضل الأدوية لعلاج الحالات الشديدة من فيروس كورونا وتحقق نسب شفاء مرتفعة.وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه في حالة بدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر خلال سبتمبر المقبل كما هو متوقع ومع وجود التطعيمات والأدوية الحديثة فيمكن خفض أعداد الوفيات.السفر للخارجوأكدت أن السفر للخارج يكون لأربعة أغراض منها العلاج أو التعليم أو السياحة أو العمل.وأشارت وزيرة الصحة إلى أن السفر بغرض السياحة ليس من أولويات الفترة الحالية وعليه أن ينتظر دوره في توفير اللقاح بينما السفر لأغراض العمل سيتم توفير اللقاح لهؤلاء.قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إنه سيتم التوسع في عدد مراكز اللقاحات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا إلى ٨٠٠ مركز بالمحافظات.وأكدت وزيرة الصحة أن من لديه مشكلة في تكلفة استخراج شهادة التطعيم ٢٥٠ جنيهًا للطلاب يمكن إعفائهم منها بمجرد رفضه للدفع.وأوضحت الوزيرة أن السبب في وضع تكلفة لاستخراج الشهادات ضمان استدامة اللقاحات مضيفة أنه سيتم تطعيم من حصلوا على التطعيم في أول ٢٠٢١ في بداية العام الجديد ٢٠٢٢ للمرة الثانية.