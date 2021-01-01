الرئيس المصري وأمير قطر يتفقان على أهمية تعزيز العلاقات

اتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، السبت، على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
واتفق الزعيمان، بحسب بيان الرئاسة المصرية، أيضا على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه "بيان العلا".وجاء لقاء السيسي وأمير قطر على هامش قمة بغداد "للتعاون والشراكة"، التي تشارك فيها عدد من دول الإقليم والعالم.
وأكد السيسي حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية.
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