البنتاجون يعلن تفاصيل الضربة الجوية ضد داعش خرسان في أفغانستان

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الضربة الجوية الأخيرة في أفغانستان، أدت إلى مقتل شخصين مهمين من تنظيم داعش خرسان.



وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون إن تنظيم داعش خرسان خسر مخططا ومسهلا للهجمات وجرح، شخص ثالث جراء الغارة الجوية.



وأضاف البنتاجون أنه لن يكشف عن أسماء القياديين في داعش الذين قتلا خلال الغارة الجوية في أفغانستان.

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وتابع كيربي: " نعمل على إنهاء مهمتنا في أفغانستان بحلول 31 أغسطس وبدأنا سحب بعض المعدات العسكرية من أفغانستان".وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن قتلى الضربة الجوية الأخيرة في أفغانستان، لهما علاقة بتنفيذ وتخطيط تفجير مطار كابول.و قال نائب مدير العمليات بوزارة الدفاع الأمريكية، وليام تايلور "أجلينا نحو 117 ألف شخص من أفغانستان منذ بدء عمليات الإجلاء".كانت وكالة "رويترز" أشارت إلى أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة جوية ضد مسؤول عن التخطيط في تنظيم داعش بأفغانستان.وقالت الوكالة إن عدد الجنود الأمريكيين في مطار كابول انخفض لأقل من 4 آلاف جندي من إجمالي 5800 سابقاً.