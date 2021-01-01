أكد لويك تانزي الصحفي بإذاعة مونت كارلو الفرنسية، أن نادي آيندهوفن الهولندي، أصبح يتفوق على الأندية الفرنسية، في صراع التعاقد مع المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكتب لويك تانزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: "آيندهوفن الهولندي يتفوق على الاندية الفرنسي التي تعاني من أزمة مالية، في سباق التعاقد مع مصطفى محمد".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رغم الاهتمام الفرنسي بضمه.. وجهة مفاجئة لـ مصطفى محمد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق