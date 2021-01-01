رغم الاهتمام الفرنسي بضمه.. وجهة مفاجئة لـ مصطفى محمد

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صورة الخبر: مصطفى محمد
مصطفى محمد

أكد لويك تانزي الصحفي بإذاعة مونت كارلو الفرنسية، أن نادي آيندهوفن الهولندي، أصبح يتفوق على الأندية الفرنسية، في صراع التعاقد مع المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكتب لويك تانزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: "آيندهوفن الهولندي يتفوق على الاندية الفرنسي التي تعاني من أزمة مالية، في سباق التعاقد مع مصطفى محمد".



كان لويك تانزي، أكد الأسبوع الماضي، اهتمام كلا من سانت إيتيان وليل بوردو بالتعاقد مع مصطفى محمد، خلال الصيف الجاري.

المصدر: elbalad

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