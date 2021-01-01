رد ساخر من خالد الغندور على تصريحات موسيمانى بشأن تتويج الزمالك بالدوري



الإعلامي خالد الغندور الإعلامي خالد الغندور

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق على تصريحات بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الأهلي بشأن تتويج الزمالك بـ درع الدوري المصري.



وكتب خالد الغندور في تصريحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” : “لم اكن اعرف ان رأيي مؤثر للدرجة دي علي كل الناس ولكن السؤال هو لو بطولة افريقيا اقوي بكثير ليه خسرت البطولة الأضعف ودخل مرماك ٢٩ هدفا مش المفروض تكسب الأضعف بالمنطق بتاع خسرت بطولة افريقيا”.



واضاف: “اخيرا دي كورة كل شيء وارد فيها و كل واحد له رأي يختلف يتفق فيه البعض ولكن ردود الأفعال غريبة كل واحد عايز يقلل من رأي الآخر اللي هو في النهاية مجرد رأي".

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وتوج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد التعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.رسائل موسيمانيكان بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي أكد أنه دفع ثمن ما تعلمه من الموسم الأول له مع الأهلي، منتقدا كل من يظن أن بطولة إفريقيا اسهل من الدوري الممتاز.وقال موسيماني عقب مباراة أسوان: «جماهير الأهلي هي سر الطاقة والقوة، ونقسم لهم أننا سنكون أقوى وأذكى وعند حسن ظنهم في البطولات المقبلة». ووجه موسيمانى الشكر إلى جماهير الأهلي، واعتذر لها بسبب خسارة لقب الدوري، مشيرًا إلى أنه سيسافر إلى بلاده لمدة 3 أيام.وأضاف: «لعبنا ١٩ مباراة في ٥٣ يومًا عكس المنافس، الذي حصل على فترات راحة كبيرة في نفس الوقت، بالإضافة لارتباط العديد من اللاعبين بالتزاماتهم مع المنتخبات، مع منح اللاعبين الدوليين راحة بعد الانتظام لتجنب الإرهاق».وعن عدد الأهداف التي سكنت مرمى الأهلي هذا الموسم قال موسيمانى: «أنا أمين مع نفسي وأعرف السبب، ولكن معظم هذه الأهداف كانت في الدقائق الأخيرة من المباريات، وهذا يشير إلى فقدان التركيز والإرهاق».مواجهات الدوري مختلفةوأكد موسيمانى أن مواجهات الدوري تختلف عن مباريات دوري أبطال إفريقيا، وسؤالي لمن يقول إن إفريقيا أضعف من الدوري: لماذا لم تفز بدوري أبطال إفريقيا نفسه وغادرت مرتين متتاليتين دون أي لقب؟، مما يعد ردا غير مباشر من موسيماني لنجوم الزمالك وعلى رأسهم خالد الغندور، المرددين الفترة المقبلة أن الدوري أهم من بطولة إفريقيا.وأوضح موسيمانى أنه في نعمة كبيرة، لما حققه من بطولات خلال 11 شهرًا مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن أحد جماهير الأهلي نشر له عدة صورة عبر السوشيال ميديا وفي 6 منها كان يحمل خمس بطولات.واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: «تعلمت هنا كل شيء، وكنت في بداية الأمر لا أعرف كثيرًا عن الكرة المصرية أو عن عادات اللاعبين وتقاليدهم، ولكني الآن عرفت أن هناك أشياء كثيرة يجب أن أتعلمها لتجنب أخطاء عدم المعرفة».