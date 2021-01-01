

جوجل تصدر تحذيرا للملايين من مستخدمي YouTube لهذا السبب جوجل تصدر تحذيرا للملايين من مستخدمي YouTube لهذا السبب

أصدرت شركة جوجل الأمريكية تحذيرا للملايين من مستخدمي موقع يوتيوب YouTube خاصة منشئى المحتوى الذين يمتلكون قنوات خاصة على يوتيوب، لحثهم على القيام باتباع قواعد الشركة من أجل تأمين حساباتهم وعدم تعريض بياناتهم الشخصية للخطر.



وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن مدير قسم TeamYouTube بشركة جوجل قد حذر أصحاب القنوات على يوتيوب من ضرورة تفعيل ميزة المصادقة الثنائية فورا لتأمين البيانات الخاصة بهم.



وفقا لفوربس فإن منشئى المحتوى في يوتيوب والبالغ عددهم أكثر من 2 مليون مستخدم على يوتيوب عليهم تفعيل ميزة المصادقة الثنائية قبل يوم 1 نوفمبر القادم.

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ومن المقرر أن تطلب جوجل من جميع منشئ لمحتوى وأصحاب القنوات على يوتيوب بدءا من 1 نوفمبر القيام بتأمين الحسابات الخاصة بهم لحمايتهم من تسريب البيانات الخاصة بهم.وأكدت جوجل أن المستخدمين في يوتيوب سيكون لديهم فقط بضعة أسابيع قبل أن يتم منهم طلب تفعيل ميزة المصادقة الثنائية والتي ستحميهم من الاختراق.وتبدأ الخطوات بالتوجه إلى صفحة خيارات تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بالمستخدم، حيث يمكن اختيار عدة طرق مختلفة للتحقق عند تسجيل الدخول إلى حسابك ، وأكثرها وضوحًا هو إرسال إشعار سريع إلى هاتفك ، والذي يتطلب تأكيدًا بنقرة واحدة.كما تشمل الخيارات الأخرى الرموز المرسلة عن طريق النص أو باستخدام تطبيق المصادقة authenticator app ، وصولاً إلى استخدام مفتاح الجهاز للخيار الأكثر أمانًا.