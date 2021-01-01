سامسونج تحتل المركز الثالث عالميا في مبيعات الساعات الذكية

حققت شركة سامسونج الكورية الجنوبية مبيعات هائلة من الساعات الذكية الخاصة بها، حيث استطاعت الشركة أن تحتل المركز الثالث عالميا في سوق الساعات الذكية، وذلك في الربع الثاني من العام الحالي.
وبحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق Counterpoint Research فإن الساعات الذكية قد شهدت نموًا كبيرًا بشكل عام خلال السنوات القليلة الماضية ، حيث زادت الشحنات بنسبة 27٪ في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع نفسه من عام 2020.
ويرجع نمو صناعة الساعات الذكية بسبب زيادة الطلب على الساعات الأرخص من 100 دولار، حيث نمت هذه الفئة من الساعات الذكية في الشحنات بنسبة 547٪ على أساس سنوي للربع الثاني من عام 2021.
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