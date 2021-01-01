كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية تعتزم إطلاق هاتف رائد جديد بمواصفات كاميرا خارقة، حيث سيصدر الهاتف تحت اسم Xiaomi 12 Ultra بكاميرا أساسية بدقة 200 ميجابيكسل.
وبحسب موقع Notebookcheck فإنه على مدار الأشهر الماضية كانت هناك شائعات تزعم أن شاومي تعتزم إطلاق هاتف جديد بكاميرا دقة 200 ميجابيكسل، إلا أنه قد كشفت عدد من التقارير أن الشركة بالفعل ستطلق الهاتف القادم Xiaomi 12 Ultra من فئة هواتفها الرائدة بهذه المواصفات.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Xiaomi 12 Ultra القادم من شاومي في الربع الأخير من العام الحالي، أو بداية العام المقبل 2022 ، حيث سيحتوى على كاميرا رباعية خلفية الأساسية دقة 200 ميجابيكسل مع عدد من المستشعرات فائقة الدقة.
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التعليقات على 200 ميجابيكسل.. تسريبات تكشف قدرات كاميرا هاتف Xiaomi 12 Ultra من شاومي
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