تعمل شركة Realme ريلمي الصينية على إنتاج هاتف ذكي جديد بمواصفات مميزة وإمكانات عالية، وسيحمل اسم Realme Narzo 50A، والذي سيأتى من فئة الهواتف متوسطة المدى، التى تجذب الفئات الشبابية حول العالم.
ووفقاً لموقع "GSMarena" التقني، فإن هاتق ريلمي القادم Narzo 50A، ستميز بشاشة قياس 6.5 بوصة، والتى ستأتى بجودة عرض + HD، وسيعمل الهاتف الذكي بمعالج من إنتاج شركة ميديا تك، من نوع Helio G85، وسيحتوي الهاتف على مقبس سماعة الرأس، مع مكبر صوت واحد أسفل الهاتف، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت فى الخلف.
وقد كشفت أحدث التسريبات من موقع 91mobiles، أن الهاتف الذكي Narzo 50A من ريلمي، سيحتوي على بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، يتم شخنها عبر منفذ شحن من نوع USB-C، وبقوة شحن 15 واط، وسيوفر الهاتف كاميرا ثلاثية خلفية، فى شكل مستطيلي مع فلاش LED، الرئيسية منها تأتى بدقة 13 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.
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التعليقات على ببطارية خارقة ومعالج قوى.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف ريلمي القادم Narzo 50A
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