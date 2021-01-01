الصين ستطلق 36 قمرا صناعيا للتنبؤ بالكوارث الطبيعية

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الصين ستطلق 36 قمرا صناعيا للتنبؤ بالكوارث الطبيعية

تخطط الصين لإطلاق 36 قمرا صناعيا في نهاية شهر مايو عام 2023 لتسبح في مدار منخفض وتسبر الأرض من أجل التنبؤ بالكوارث الطبيعية ومراقبة حالات الطوارئ في المدن.

ووفقا لـ Guo Jianqiang، نائب رئيس مركز البحوث الهيدروجيولوجية والجيولوجية التابع لمديرية الاستكشاف الجيولوجي في جمهورية الصين الشعبية، من المنتظر إطلاق أول قمر صناعي من هذه المجموعة في يونيو عام 2022 المقبل، وفي نهاية شهر مايو عام 2023 تكتمل أقمار هذه المجموعة في المدار.

وسوف ترسل هذه الأقمار الصناعية صورا عالية الدقة تعكس حتى التشوهات الجيولوجية الملليمترية، ما سيسهل التنبؤ بالانهيارات الأرضية وهبوط سطح الأرض والكوارث الجيولوجية الأخرى، لتوفير سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ في المدن.

وستقوم شركة Tianjin Satcom Geohe Technologies بتنفيذ هذا البرنامج.

المصدر: روسيا اليوم

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