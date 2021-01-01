روسيا ستطلق مرصدا فضائيا جديدا بعد عام 2025

أعلنت مؤسسة "روس آتوم" أنه من المقرر إطلاق مرصد الفيزياء الفلكية الفضائي الروسي "Spectr-UV" بعد عام 2025.
ويذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" وقعت في يونيو 2021 مع شركة لافوتشكين الإنتاجية العلمية، على عقد قيمته 3.68 مليار روبل لـ "إعداد تصميم عملي للأجزاء الأساسية لمجمع فضائي بما فيها الأجزاء الرئيسية للتلسكوب الفضائي والأجهزة العلمية خلال أعوام 2021-2025".
والهدف من إطلاق مرصد الفيزياء الفلكية "Spectr-UV" الذي يعمل بالأشعة فوق البنفسجية، هو مراقبة منطقة الطيف فوق البنفسجي الذي يتعذر الوصول إليها بواسطة التلسكوبات الأرضية. ولهذا المرصد قدرات وإمكانيات قريبة من قدرات تلسكوب "هابل" الفضائي الأمريكي.
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