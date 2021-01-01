"يوتيوب" يطرح تقنية استثنائية لأصحاب هواتف "آيفون"

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"يوتيوب" يطرح تقنية استثنائية لأصحاب هواتف "آيفون"

بدأ تطبيق مقاطع الفيديو الشهير "يوتيوب" في طرح تقنية جديدة استثنائية، لأصحاب هواتف "آيفون" ونظام تشغيل "آي أو إس".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "يوتيوب" طرح تقنية عرض "الصورة داخل الصورة" لكافة مستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس" على أجهزة "آيفون" و"آيباد".
وسيبدأ "يوتيوب" في طرح خدمة "الصور في الصورة" في الولايات المتحدة لمستخدمي خدمة "برميوم" مدفوعة الأجر، على أن يتم توفيرها لباقي المستخدمين في وقت لاحق.

ومن المتوقع أن ينتهي الاختبار في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وسيوفر بعدها تطبيق "يوتيوب" تلك التقنية لباقي المستخدمين حول العالم.

المصدر: سبوتنيك

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