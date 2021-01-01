

روسيا بصدد إنشاء مرسى فضائي في مدار الأرض روسيا بصدد إنشاء مرسى فضائي في مدار الأرض

تعمل شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية على بناء أول محطة روسية مدارية تقوم بأداء مهام المرسى الفضائي.



صرح بذلك يوم 26 أغسطس ناطق باسم الشركة في قناة "يوتيوب" التابعة لها على الإنترنت.



وقال إن المحطة التي ستسمى بـ"روس" (المحطة الروسية المدارية) لن يكون فيها طاقم دائم بل ستلعب دور المرسى الفضائي للأقمار الصناعية والمركبات الفضائية الصغيرة التي سترسو بالقرب منها.

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وحسب الناطق فإن رواد الفضاء سيداومون بالمحطة بنوبات مؤقتة. أما بنية المحطة فلن تتضمن نواة مأهولة فحسب بل ووحدات فضائية تدور حولها وتقترب منها من وقت إلى آخر للقيام بصيانتها.وقال مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين إن المحطة الفضائية الروسية ستختلف جذريا عن سابقتيْها "مير" السوفيتية والمحطة الفضائية الدولية. وستكون نموذجا لمحطات مستقبلية ستنقل آلاف المستوطنين إلى كواكب أخرى. وعلاوة على ذلك فإن المحطة الفضائية الروسية ستغيّر مداراتها لتمر فوق كل الأراضي الروسية، بما فيها مناطق القطب الشمالي.وأضاف روغوزين أن المحطة الروسية لن تقوم بمراقبة ما تحتها فحسب بل وما فوقها، أي الفضاء الكوني البعيد.وقال الناطق باسم شركة "إينيرغيا" إن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أوكلت إليها مهمة إعداد وحدة أساسية للمحطة الجديدة بحلول عام 2025.