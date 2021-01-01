أظهر اختبار لهاتف شركة "غوغل" الأمريكية "بيكسل 5 أيه" الجديد، مشكلة فنية فيه وصفت بالمزعجة.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن اختبار تفكيك هاتف "غوغل بيكسل 5 أ"، لن يكون الهاتف الأكثر قابلية للإصلاح.
وكشف الاختبار أنه بمجرد إزالة الشاشة اللمسية لهاتف غوغل، ستلاحظ وجود شريط كبير من الجرافين الأسود، الذي يغطي البطارية بقدرة 4680 ميللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى العديد من الأغطية الموجودة على اللوحة الرئيسية وبقية الأجزاء الداخلية.
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التعليقات على اختبار لهاتف "غوغل بيكسل 5 أ" يظهر مشكلة فنية مزعجة فيه... فيديو
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