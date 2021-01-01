اختبار لهاتف "غوغل بيكسل 5 أ" يظهر مشكلة فنية مزعجة فيه... فيديو

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صورة الخبر: اختبار لهاتف "غوغل بيكسل 5 أ" يظهر مشكلة فنية مزعجة فيه... فيديو
اختبار لهاتف "غوغل بيكسل 5 أ" يظهر مشكلة فنية مزعجة فيه... فيديو

أظهر اختبار لهاتف شركة "غوغل" الأمريكية "بيكسل 5 أيه" الجديد، مشكلة فنية فيه وصفت بالمزعجة.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن اختبار تفكيك هاتف "غوغل بيكسل 5 أ"، لن يكون الهاتف الأكثر قابلية للإصلاح.

وكشف الاختبار أنه بمجرد إزالة الشاشة اللمسية لهاتف غوغل، ستلاحظ وجود شريط كبير من الجرافين الأسود، الذي يغطي البطارية بقدرة 4680 ميللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى العديد من الأغطية الموجودة على اللوحة الرئيسية وبقية الأجزاء الداخلية.

وتحتوي الشاشة أيضًا على إطار بلاستيكي محاط بختم لاصق مقاوم للماء.

وبالدخول بشكل أعمق في هاتف "غوغل بيكسل 5 أ"، ستجد اللوحة الرئيسية والكاميرات والبطارية، وهو الأمر الذي يتطلب إزالة بعض الكحول، ما يسبب مشكلة مزعجة في عمليات التصليح، خاصة وأنه ليس هناك علامات سحب سهلة الاستخدام للبطارية، ووجود شريط مرهق ومجموعة لولبية داخل الجهاز.

المصدر: سبوتنيك

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