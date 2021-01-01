بدأ العمل المشترك بين بوقاتي وريماك يثمر عن خطط واعدة، ومن المنتظر أن تصل سيارة جديدة من بوقاتي في 2024.
وفقاً لتصريحات جديدة لرئيس مشروع ريماك وبوقاتي Mate Rimac، من المحتمل أن يسمع عملاء بوقاتي الأكثر ولاءً عن السيارة الجديدة في غضون سنة قادمة، أما الإعلان الرسمي فسيأتي في غضون ثلاث سنوات تقريبًا. يضيف Rimac أن الشركة عملت على السيارة من الصفر وأنها لن تكون مرتبطة بعائلة تشيرون.
حتى اللحظة، لا يعرف ما إذا كانت سيارة بوقاتي التالية سيارة كوبيه أو سيدان أو حتى سيارة SUV، كما لا يعرف ما إذا كانت سيارة وقود بمحرك W16 الأسطوري أو حتى بمحركات كهربائية حديثة. لقد ترك Rimac جميع الخيارات مطروحة.
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التعليقات على سيارة بوقاتي التالية ستأتي في 2024 على أسس جديدة
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