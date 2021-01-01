

بي إم دبليو مستعدة للبدء بإنتاج X8 في الولايات المتحدة بي إم دبليو مستعدة للبدء بإنتاج X8 في الولايات المتحدة

أعلنت بي إم دبليو استعدادها بدء إنتاج سيارة جديدة في مصنع الشركة الأمريكي، ورغم أنها لم تحدد اسم السيارة إلا أن التقارير تكشف عن ذلك، إنتاج X8.



وقال رئيس بي إم دبليو Oliver Zipse “في نهاية العام، سنعلن عن بدء إنتاج سيارة راقية أخرى من موقع التصنيع في ساوث كارولينا”. “إنها ليست مجرد جيل جديد من سيارة ما، بل نموذج جديد تماماً مطور للسوق الأمريكية، وسيصل أيضاً للسوق العالمية”.



شوهدت بي إم دبليو X8 على الحلبات والطرقات في مناسبات قليلة، جدير بالذكر أن الفئات عالية الأداء ستحمل محرك V8 ثنائي التيربو ينتج ما يصل إلى 750 حصان وفق بعض الإشاعات للتفوق على أودي RS Q8 وحتى لامبورغيني أوروس.

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جدير بالذكر أن لدى الشركة خطة للكشف عن سيارة أخرى في أوروبا هي iX5 الهيدورجينية.