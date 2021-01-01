أستون مارتن تكشف عن DBX الهجينة المعتدلة..

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صورة الخبر: أستون مارتن تكشف عن DBX الهجينة المعتدلة..
أستون مارتن تكشف عن DBX الهجينة المعتدلة..

تخطط شركة آستون مارتن للسيارات في توسيع عائلة الـ DBX لتضم مزيد من الموديلات، وإتاحة باقة من الاختيارات المتنوعة أمام العملاء، وبالفعل التقطت مجموعة صور تجسيسة أولية، بعض ملامح أستون مارتن DBX الجديدة.

وعلى الرغم من أن الصور للوهلة الأولى تبدو بالشكل التقليدي للـ DBX، بمزيد من التدقيق والنظرة الفاحصة يتبين أن المركبة الجديدة تحمل ملصق أصفر في النافذة الخلفية، لإعلام مسؤولي مركز الإطفاء في حلبة نوربورجرينج بأن هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات تحتوي على مجموعة نقل كهربائية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف توبياس مورس، الرئيس التنفيذي لشركة أستون مارتن ، أن DBX الهجين المعتدل سيصل الأسواق قبل نهاية العام، ونظام الهجين المعتدل يعتمد على مولد كهربائي بدلًا من الدينامو بهدف تدعيم محرك البنزين أو الديزل.

وبحسب "موتور 1" المختص بالسيارات، من المتوقع أن تحمل أستون الجديدة محرك ذو شاحن فائق، بـ سعة 3.0 لتر سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم، مقترن بمحرك V8 المزود بشاحن توربيني مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 542حصانًا، وعزم دوران 699 نيوتن/ متر.

ومن المتوقع أن هذا الطراز الهجين سيُقرن الـ DBX بـمحرك الـ V8 بمحرك كهربائي لإنتاج ما يصل إلى 700 حصان، مع قدرة قصوى تصل إلى 800 حصان.

ستكون النسخة الهجينة المعتدلة من DBX ، التي تم اختبارها بالقرب من مضمار السباق الشهير نوربورجرينج، واحدة من العديد من المتغيرات في الـ DBX التي ستقدمها أستون بشكل رسمي بحلول عام 2024، والتي يمكن أن تشمل نموذجًا لسبعة مقاعد أو شكل أكثر رياضية.

وأشار التقرير أن سيارات الدفع الرباعي تعتبر محورية لنجاح العلامة التجارية في المستقبل، حيث تمثل أكثر من نصف المبيعات العالمية للعلامة التجارية بعد أقل من عام من دخولها مرحلة الإنتاج.

صورة الخبر: أستون مارتن تكشف عن DBX الهجينة المعتدلة..

صورة الخبر: أستون مارتن تكشف عن DBX الهجينة المعتدلة..

المصدر: صدى البلد

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