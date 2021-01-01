تخطط شركة آستون مارتن للسيارات في توسيع عائلة الـ DBX لتضم مزيد من الموديلات، وإتاحة باقة من الاختيارات المتنوعة أمام العملاء، وبالفعل التقطت مجموعة صور تجسيسة أولية، بعض ملامح أستون مارتن DBX الجديدة.
وعلى الرغم من أن الصور للوهلة الأولى تبدو بالشكل التقليدي للـ DBX، بمزيد من التدقيق والنظرة الفاحصة يتبين أن المركبة الجديدة تحمل ملصق أصفر في النافذة الخلفية، لإعلام مسؤولي مركز الإطفاء في حلبة نوربورجرينج بأن هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات تحتوي على مجموعة نقل كهربائية.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف توبياس مورس، الرئيس التنفيذي لشركة أستون مارتن ، أن DBX الهجين المعتدل سيصل الأسواق قبل نهاية العام، ونظام الهجين المعتدل يعتمد على مولد كهربائي بدلًا من الدينامو بهدف تدعيم محرك البنزين أو الديزل.
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التعليقات على أستون مارتن تكشف عن DBX الهجينة المعتدلة..
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