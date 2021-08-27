

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 27-8-2021 سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 27-8-2021

ستقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 27-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليثبت سعره في البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.31 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 49.32 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.94 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.



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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.94 جنيه للشراء.



52.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.31 جنيه للشراء.



52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.32 جنيه للشراء.



52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس

52.01 جنيه للشراء.



52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.31 جنيه للشراء.



52.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.44 جنيه للشراء.



52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.23 جنيه للشراء.



52.34 جنيه للبيع.

