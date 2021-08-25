

19 سهمًا بالبورصة المصرية ارتفعت بأكثر من 10% خلال الأسبوع المنتهي 19 سهمًا بالبورصة المصرية ارتفعت بأكثر من 10% خلال الأسبوع المنتهي

صعد 19 سهمًا بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي بنسبة تجاوزت 10%، وتصدر سهم الشمس للإسكان والتعمير للأسبوع الثاني على التوالي قائمة أكثر الأسهم صعودًا بنسبة تتجاوز 50%، وتضم قائمة الأسهم الأعلى صعودًا هي:



- مصر للأسواق الحرة بنسبة 10.32% ليغلق عند مستوى 9.190 جنيه.



- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 10.62% ليغلق عند مستوى 1.541 جنيه.



- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بنسبة 11.90% ليغلق عند مستوى 1.505 جنيه.



- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بنسبة 12.05% ليغلق عند مستوى 2.083 جنيه.



- العبور للاستثمار العقاري بنسبة 13.36% ليغلق عند مستوى 41.400 جنيه.



- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 14.09% ليغلق عند مستوى 52.160 جنيه.



- الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 15.14% ليغلق عند مستوى 0.479 جنيه.



- الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 15.75% ليغلق عند مستوى 7.790 جنيه.



- العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 17.06% ليغلق عند مستوى 5.900 جنيه.



- بنك فيصل الإسلامي المصري-بالجنيه بنسبة 17.57% ليغلق عند مستوى 15.120 جنيه.



- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 17.78% ليغلق عند مستوى 0.636 جنيه.



- آسيك للتعدين-اسكوم بنسبة 18.43% ليغلق عند مستوى 12.340 جنيه.



- المجموعة المصرية العقارية بنسبة 18.44% ليغلق عند مستوى 8.670 جنيه.



- بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 18.53% ليغلق عند مستوى 5.820 جنيه.



- بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار بنسبة 19.11% ليغلق عند مستوى 1.047 دولار.



- المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 20.56% ليغلق عند مستوى 2.580 جنيه.



- مصر للفنادق بنسبة 38.88% ليغلق عند مستوى 29.11 جنيه.



- الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 50.61% ليغلق عند مستوى 17.170 جنيه.



- المصرية للدواجن بنسبة 50.81% ليغلق عند مستوى 7.480 جنيه.





وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 17.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الرابع في شهر أغسطس، ليغلق عند مستوى 732.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.5%، وزاد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 376.2 مليار جنيه إلى 386.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.7%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 138.3 مليار جنيه إلى 143.1 مليار جنيه بنسبة نمو 3.5%.

