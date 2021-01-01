

"بتستخدمى الشامبو الغلط" ..6 أخطاء تجعل منتجات العناية بالشعر عديمة الفائدة. "بتستخدمى الشامبو الغلط" ..6 أخطاء تجعل منتجات العناية بالشعر عديمة الفائدة.

يبدو أن غسل الشعر عملية بسيطة جدًا نقوم بها كل يوم، لذلك لا ينبغي أن تكون صعبة أو تتطلب أي معرفة خاصة، ومع ذلك، هناك الكثير من الأشياء الصغيرة ولكنها مهمة جدًا والتي لا يعرفها سوى عدد قليل من الفتيات، التي قد تضر بالشعر على الرغم من اتباع روتين جيد للعناية بالشعر.



في التقرير التالى يوضح موقع "برايت سايد" لماذا لا تضمن حتى أغلى منتجات الشعر العناية الصحيحة بالشعر، وتوضيح أبرز الأخطاء التي تقع فيها الفتيات خلال العناية بالشعر:



1. اختيار منتجات العناية بالشعر الخطأ

يجب اختيار الشامبو وفقًا لنوع البشرة ونوع الشعر وبنية الشعر، إذا كانت فروة رأسك دهنية، فلا تشتري الشامبو الثقيل الذي يحتوي على مواد قاسية، حيث يجفف فروة الرأس ويزيد من إنتاج الزهم، ويغسل الشامبو المغذي والمرطب اللون من الشعر المصبوغ بشكل أسرع، لذلك إذا كنتِ ترغبين في الحفاظ على لونك لفترة أطول، فاختارى شامبو للشعر المصبوغ.

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2. تبديل منتجات الشعريعتقد الكثير من الناس أنه يمكن استبدال بلسم الشعر بقناع للشعر، ويعتقدون أن هذه الطريقة ستساعد الشعر الباهت والضعيف على التعافي، و في الواقع هذا ليس صحيحًا، فالهدف من البلسم هو تنعيم بشرة الشعر، والهدف من القناع هو تغذية الشعر، وقد يؤدي استخدام القناع بدلًا من البلسم إلى إثقال شعرك بالمنتج وقد يصبح أكثر بهتانًا واتساخًا.3. لا تستخدمى الحماية الحراريةإذا كنتِ تحبين استخدام مجففات الشعر والمكاوي، فلا تنسى الحماية من الحرارة، ستحافظ الحماية الحرارية الجيدة على شعرك آمنًا وتجعل عملية التصفيف أسهل، وأهم شيء هو أن تتذكرى أن كريم الحماية مفيد للمكاوي والمجففات والتجعيد.4. وضع قناع أو بلسم على شعر مبلل جدًاقبل وضع قناع أو بلسم على شعرك، يجب إزالة معظم الرطوبة الزائدة، والسبب هو أن الماء يكون حاجز بين الشعر والقناع، وبالطبع، سيكون الشعر ناعمًا ولامعًا لكنه لن يحصل على جميع العناصر الغذائية من القناع، لا تفركي شعرك، فقط جففيه برفق ولفيه بمنشفة لبضع دقائق.5. تعتقدين أن القناع الجيد يمكن أن ينقذ شعركبالطبع يمكن للأقنعة الجيدة أن تفعل أشياء مذهلة، ولكن لا تجعلى توقعاتك عالية جدًا، فلا يمكن حفظ الأطراف المتقصفة أو الشعر التالف بواسطة أي منتج، يمكنك فقط قصه وانتظار نموه، حيث توفر الأقنعة تأثيرًا مرئيًا فقط.6. لا تستخدمين الحماية من أشعة الشمسيحتاج شعرنا تمامًا مثل بشرتنا، إلى حماية من الأشعة فوق البنفسجية في الصيف، فضوء الأشعة فوق البنفسجية يجعل الشعر جافًا وهشًا وباهتًا ويجعله غير قادر على التعافي بطريقة طبيعية، و لسوء الحظ، لا تستطيع القبعات حماية شعرك، لذلك استخدمى الماسكات والأقنعة المختلفة مع SPF.