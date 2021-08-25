شهدت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم السبت، 28 أغسطس 2021، استقرارا عند الأسعار المرتفعة التي حققها مساء الجمعة في استجابة لارتفاع أسعار الذهب عالميا، والذى حقق أعلى ربح منذ شهر مايو الماضى قبل اغلاق البورصة للإجازة الاسبوعية .
وارتفع سعر الذهب في مصر الجمعة بقيم تتراوح مابين 4 و6 جنيهات وارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطا قبل اغلاق البورصات أمس، بمقدار 5 جنيهات للقيراط، وسط حالة من الركود وضعف البيع والشراء في سوق الذهب محليا .
وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح السبت، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا تراوح من 901 إلى 903 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر تراوح من 790 إلى 791 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا بلغ تراوح من 676 إلى 678 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح مابين 6320 إلى 6328 جنيهات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على استقرار على الارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق