

استقرار على الارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت استقرار على الارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم السبت، 28 أغسطس 2021، استقرارا عند الأسعار المرتفعة التي حققها مساء الجمعة في استجابة لارتفاع أسعار الذهب عالميا، والذى حقق أعلى ربح منذ شهر مايو الماضى قبل اغلاق البورصة للإجازة الاسبوعية .



وارتفع سعر الذهب في مصر الجمعة بقيم تتراوح مابين 4 و6 جنيهات وارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطا قبل اغلاق البورصات أمس، بمقدار 5 جنيهات للقيراط، وسط حالة من الركود وضعف البيع والشراء في سوق الذهب محليا .



وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح السبت، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا تراوح من 901 إلى 903 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر تراوح من 790 إلى 791 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا بلغ تراوح من 676 إلى 678 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح مابين 6320 إلى 6328 جنيهات.

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وشهد سعر الذهب عالميا قبل اغلاق البورصة أمس قفزة كبيرة لأعلى بعدما تلقى الدعم من تصريحات باول جيروم رئيس الاحتياطى الفيدرالى والذى تراجع فيها عن اعلان جدول زمنى صريح لسحب التحفزات الاقتصادية وتقليص المشتريات من السندات رغم تلميحه لذلك .وتسببت تصريحات باول وبعض البيانات الاقتصادية الأمريكية في تراجع مؤشر الدولار الأمريكى وارتفاع الذهب بعد اللجوء اليه كملاذ آمن ضد التضخم، وارتفعت العقود الآجلة من الذهب بمقدار 1.4% ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر الأوقية 1817.5 دولارا وأغلقت البورصة التداول الجمعة على ارتفاع والسبت والأحد أجازة .وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال، صباح اليوم، 802.82 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،817.93 $ .