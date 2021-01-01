رئيس أمن طالبان على قوائم الإرهاب الأمريكية ومطلوب مقابل 5 ملايين دولار



رئيس أمن طالبان رئيس أمن طالبان

كشفت شبكة ان بي سي الامريكية أن رئيس الأمن الجديد لطالبان على خليل الرحمن حقاني، هو شخص صنفته حكومة الولايات المتحدة إرهابيًا قبل 10 سنوات، ويخضع لمكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.







في سعيهم لاستعادة السيطرة على أفغانستان ، جعلت طالبان الوضع الأمني ​​أكثر خطورة من خلال إخراج السجناء من السجون - بما في ذلك المقاتلون المتشددون الموجودون في قاعدة باجرام الجوية ، حسبما أقر مسؤولو طالبان لشبكة NBC News.

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قال اثنان من قادة طالبان في مقابلة إن أكبر خطأ ارتكبوه كان "إطلاق سراح آلاف السجناء ، من بينهم قادة متشددون في داعش ومدربون محترفون وصانعو قنابل. لقد كانوا أشخاصًا مدربين جيدًا ، وهم الآن ينظمون أنفسهم ".لم تصنف حكومة الولايات المتحدة طالبان على أنها منظمة إرهابية ، لكن شبكة حقاني ، التي لها علاقات وثيقة مع القاعدة والمخابرات الباكستانية صنفت على هذا الأساس.تم إلقاء اللوم على "شبكة حقاني" ، التي يقول المسؤولون إنها تعمل كعائلة الجريمة المنظمة ، في اختطاف العديد من الأمريكيين كجزء من أعمال واسعة النطاق للخطف مقابل فدية.وقال خليل الرحمن حقاني في مقابلة نشرت الأحد إن طالبان تعمل على إعادة النظام في أفغانستان، وقال: "إذا استطعنا هزيمة القوى العظمى ، فبالتأكيد يمكننا توفير الأمن للشعب الأفغاني".وفي نفس السياق قال دوج لندن ، الذي أدار عمليات مكافحة الإرهاب التابعة لوكالة المخابرات المركزية في أفغانستان قبل تقاعده في 2018 ، إن خليل حقاني شغل منصب رئيس عمليات الجماعة. وقال إنه كان أيضًا شريكًا لوكالة المخابرات المركزية عندما كانت الوكالة تقوم بتسليح وتدريب حركة طالبان ضد الغزو السوفيتي.ووفقا للتقرير، صنفت الحكومة الأمريكية حقاني على أنه إرهابي في عام 2011، وقال لندن ، مؤلف كتاب جديد بعنوان "المجند" عن حياته المهنية في وكالة المخابرات المركزية: "لقد كان المبعوث الأقدم لقيادة القاعدة والوسيط الأقدم في المخابرات الباكستانية"وقال لندن إن حقاني كان شريكا لوكالة المخابرات المركزية عندما كانت الوكالة تقدم أسلحة للمتمردين الأفغان في الثمانينيات لمحاربة القوات السوفيتية وهو عم سراج الدين حقاني ، وهو أيضا إرهابي مطلوب.وكثيرا ما استهدفت ضربات الدرونز التابعة لوكالة المخابرات المركزية في باكستان مسلحي حقاني.