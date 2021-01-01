رفض البيت الأبيض، الجمعة، أي احتمال لاعتراف وشيك بنظام طالبان من جانب الولايات المتحدة أو حلفائها.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي: "أريد أن أكون واضحة جدا: ليس هناك أي استعجال لأي اعتراف من جانب الولايات المتحدة أو الشركاء الدوليين الذين تباحثنا معهم".
ويأتي تصريح واشنطن بعد ساعات قليلة من الهجوم المزدوج الذي ضرب مطار كابل، وخلف أكثر من 170 قتيلا.
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التعليقات على البيت الأبيض: لا اعتراف وشيكا بنظام طالبان
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