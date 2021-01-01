البيت الأبيض: لا اعتراف وشيكا بنظام طالبان

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البيت الأبيض

رفض البيت الأبيض، الجمعة، أي احتمال لاعتراف وشيك بنظام طالبان من جانب الولايات المتحدة أو حلفائها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي: "أريد أن أكون واضحة جدا: ليس هناك أي استعجال لأي اعتراف من جانب الولايات المتحدة أو الشركاء الدوليين الذين تباحثنا معهم".

ويأتي تصريح واشنطن بعد ساعات قليلة من الهجوم المزدوج الذي ضرب مطار كابل، وخلف أكثر من 170 قتيلا.

وقتل في الانفجارين، اللذين تنبناهما تنظيم داعش الإرهابي، 13 جنديا أميركيا، في أسوأ هجوم تتعرض له القوات الغربية في أفغانستان منذ 2011.

وتواصل الولايات المتحدة عمليات الإجلاء، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي جو بايدن إن عمليات الإجلاء من كابل ستتواصل حتى 31 أغسطس، حين سينسحب آخر جندي أميركي من أفغانستان.

المصدر: skynewsarabia

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