ساد قلق واسع ساد في الولايات المتحدة عقب ظهور "دبابير عملاقة قاتلة" قادمة من آسيا وسط تخوفات من لدغاتها المميتة، وتعتبر الـ دبابير الآسيوية القاتلة تغزو العالم من جديد بعد إختفائها لسنوات وهي من أخطر الـ دبابير في العالم بسبب لدغتها المميتة.
دبابير عملاقة قاتلة تهاجم أمريكا
و بحسب ما ورد في صحيفة “ ديلي ميل”، الـ دبابير الآسيوية تعتبر من أخطر الدبابير في العالم لأن لدغتها قوية للغاية و يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة للإنسان يمكن أن تصل إلى الموت.
ويوضح العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تلك الـ دبابير يمكن أن تمزق رأس النحلة وتفصلها عن جسدها بفكها السفلي فقط، فهي قوية للغاية للدرجة التي يمكنها تمزيق نحلة في ثوان.
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التعليقات على تلدغ كالأفعى.. دبابير عملاقة قاتلة تهاجم أمريكا .. فيديو
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