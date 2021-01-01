

«تيك توك» تتيح التبضع مباشرة من منصتها «تيك توك» تتيح التبضع مباشرة من منصتها

ستتيح شبكة "تيك توك" عمّا قريب لمستخدميها أن يشتروا مباشرة سلعا معروضة من منتجي محتويات على المنصّة، في خطوة جديدة تعزّز جهود إنشاء منظومة متكاملة على هذا التطبيق.



ويأتي هذا الإعلان في سياق الشراكة التي أطلقت في أكتوبر 2020 مع "شوبيفاي" التي تخوّل علامات تجارية إطلاق أنشطة إلكترونية. وفي بادئ الأمر، كان هذا الاتفاق يتيح لمستخدمي "شوبيفاي" الكندية الترويج لمنتجاتهم على "تيك توك".



وسيصبح في وسع البائعين إنشاء متجر مصغّر على "تيك توك" وإدراج روابط تحيل مباشرة إلى المنتجات في أشرطة الفيديو المنشورة على المنصّة التي تضمّ أكثر من مئة مليون مستخدم في الولايات المتحدة لا غير.

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وستكون نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينير التي أطلقت ماركة لمستحضرات التجميل باتت قيمتها تقدّر بمئات ملايين الدولارات من بين التجار الأوائل الذين سيتسنّى لهم استخدام هذه الخدمات الجديدة، وفق بيان صادر عن "شوبيفاي".وقال بلايك تشاندلي رئيس قسم مشاريع الأعمال في "تيك توك" في البيان إن هذه الأخيرة "تتمتّع بموقع فريد ما بين المحتويات والتجارة. وتسهّل هذه الإمكانيات الجديدة على الشركات، أيّا كان حجمها، إنتاج محتويات جذّابة تشدّ المستهلكين إلى نقاط البيع على الإنترنت".وتأخّرت "تيك توك" التابعة لمجموعة "بايت دانس" الصينية في جني عائدات مالية من محتوياتها، بالرغم من النموّ الكبير الذي تشهده منذ سنتين.وتسعى غالبية شبكات التواصل الاجتماعي إلى الاستفادة من رواجها وإقبال المستخدمين، في صفقات تجارية تشكّل مع الإعلانات دعامة أساسية لقدرتها على الاستمرار.وتقدّم "إنستغرام"، كما "سنابتشات"، خاصية تتيح شراء المنتجات مباشرة من تطبيقها.