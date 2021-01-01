

احتفالا بالذكرى العاشرة على إطلاقه.. فيسبوك تضيف 4 ميزات جديدة لتطبيق Facebook Messenger احتفالا بالذكرى العاشرة على إطلاقه.. فيسبوك تضيف 4 ميزات جديدة لتطبيق Facebook Messenger

أعلن تطبيق فيسبوك ماسنجر Messenger، عن عدد من الميزات الجديدة احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة لتطبيق التراسل التابع لها.



وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، كشفت فيسبوك عن مجموعة من الميزات الجديدة لتطبيق Facebook Messenger، مع عدد من الوظائف التي تتيح للمستخدمين الاستمتاع بإرسال الرسائل أثناء استخدام التطبيق.



واحتفالا بمرور عشر سنوات على إصدار فيسبوك ماسنجر، الذي أعلنت عنه عملاقة التقنية بشكل رسمي في عام 2011، تختبر الشركة الأمريكية ميزة جديدة لمكالمات الصوت والفيديو عبر تطبيق المراسلة، حتى يتمكن الأشخاص من إجراء واستقبال المكالمات بغض النظر عن التطبيق الذي يستخدمونه.

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4 ميزات جديدة تضيفها فيسبوك لـ Facebook Messenger1. إرسال واستلام الهدايا النقدية:يمكن الآن لمستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة تلقي هدايا نقدية مباشرة من خلال تطبيق Messenger، فعندما يرسل لك صديق هدية نقدية لعيد ميلادك، سيتم إخطارك على ماسنجر وFacebook برسالة الهدية الخاصة بهما مغلفة ومرفقة ببالونات افتراضية.وعند تلقي هدية نقدية، عبر خيار إهداء المدفوعات الجديد في ماسنجر، سيُطلب منك موقع التواصل تأكيد بيانات خدمة Facebook Pay الخاصة بك، وسيتم إيداع الأموال على الفور في حسابك المصرفي.وللقيام بذلك، ابحث عن خيار إرسال الأموال إلى الأصدقاء في عيد ميلادهم، ثم افتح تطبيق فيسبوك وانقر على الزر الذي يظهر بجانب منشورات عيد ميلاد صديقك في موجز الأخبار أو ملفه الشخصي.2. ألعاب دردشة جماعية:تقدم فيسبوك ألعاب استطلاع للرأي إلى Messenger كوسيلة للأصدقاء للبقاء مستمتعين في الدردشات الجماعية، وأصبح بإمكان المستخدمين الآن تشغيل الألعاب "الأكثر احتمالية" في استطلاعات الرأي كطريقة لاكتشاف رأي أصدقائهم حول مواضيع مثل "من الذي من المرجح أن يرسل لي الأموال على Facebook؟".ويمكنك الكتابة في أي مطالبة تريد استطلاع آراء جهات الاتصال الخاصة بك حول أي موضوع، وللاستمتاع بـ لعبة استطلاع في الدردشة الجماعية الخاصة بك، انقر فوق الاستطلاعات وحدد علامة التبويب "الأكثر احتمالاً" لاختيار سؤال وحدد أسماء المشاركين في الدردشة ليتم تضمينهم كإجابات محتملة.3. أدوات التعبير عن عيد الميلاد:نظرا لإطلاق هذا التحديث في اذكرى إطلاق تطبيق ماسنجر، يضيف فيسبوك العديد من الأدوات التي تحمل طابع أعياد الميلاد إلى التطبيق، على سبيل المثال، يأتي موضوع دردشة عيد ميلاد ماسنجر مع حزمة ملصقات منظمة خصيصا، وتشمل الأدوات الأخرى ما يلي:- حزم بالون عيد الميلاد مع 360 خلفية.- تأثيرات الواقع المعزز AR لعيد الميلاد.- أغنية عيد ميلاد Soundmoji.- تأثيرات جديدة للرسائل.4. طريقة جديدة لمشاركة جهات الاتصال:يمكن لمستخدمي فيسبوك الآن مشاركة جهات الاتصال الخاصة بهم مباشرة مع أصدقائهم، والتي تبدو وكأنها ميزة مثالية لأحداث التواصل، كل ما عليك فعله هو تحديد جهة الاتصال التي تريد مشاركتها والوصول إلى إعدادات الدردشة والنقر فوق مشاركة جهة الاتصال ضمن قسم "مزيد من الإجراءات".