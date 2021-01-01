وسعت شركة Hp، امبراطوريتها من أجهزة الكمبيوتر المحمول عبر إطلاق لاب توب جديد في الهند يحمل اسم Spectre x360 14، الذي أصبح أول جهاز كمبيوتر قابل للتحويل يستخدم تقنية لوحدة المفاتيح بآلية مصنوعة من مواد طبيعية ومتجددة مثل النفايات الزراعية.
ووفقاً لموقع "Newsbytesapp"، فإن حاسوب Spectre x360 14، يتميز بشاشة من نوع IPS تعمل باللمس، بقياس 13.5 بوصة، بجودة عرض WUXGA+، وبدقة 1280X1920 بكسل، بنسبة عرض إلى ارتفاع 2:3، وبنسبة 90.3% من الهيكل إلى الشاشة، وبنسبة سطوع يبلغ 400 شمعة.
ويأتى لاب توب HP بتصميم فائق النحافة، مع الوزن الخفيف، حيث يزن 1.3 كيلوجرام، مع لوحة مفاتيح تحتوي على قارئ بصمات الأصابع، وزر كاتم لصوت الميكروفون، وزر خاص بالكاميرا، ومركز تحكم للجهاز، كما يحتوي على مكبرات صوت رباعية تدعم تقنية Bang & Olufsen، وتقنية Hp Auddio Boost.
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التعليقات على بآلية فريدة للوحة المفاتيح.. شركة HP تطلق لاب توب Spectre x360 14
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