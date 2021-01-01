

تسريبات تكشف أول فيديو وصور لعملاق فيفو القادم + vivo X70 Pro تسريبات تكشف أول فيديو وصور لعملاق فيفو القادم + vivo X70 Pro

كشفت تسريبات أول فيديو وصور لعملاق فيفو القادم هاتف + vivo X70 Pro والذي يأتي من فئة الهواتف الرائدة، حيث يحتوى على عدد من الإمكانات الكبيرة التي تجعله ينافس هواتف عدد من الشركات الكبرى مثل سامسونج وشاومي.



وبحسب موقع GSMArena فإن الصور والفيديو لهاتف فيفو + vivo X70 Pro المنتظر يظهران أن الهاتف سيأتي بإمكانات فائقة في الكاميرا والشاشة، حيث سيتم تصنيع الكاميرا من شركة ZEISS الرائدة في مجال تصنيع الكاميرات.



شاشة هاتف + vivo X70 Pro

وسيأتي هاتف + vivo X70 Pro بشاشة قياس 6.7 بوصة، مع نوتش للكاميرا السيلفى يصل سمكه إلى 11.3 ملم، بدقة + 1080 بكسل ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر لليصمة تحت الشاشة.

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وسيقدم هاتف هاتف + vivo X70 Pro كاميرا خلفية رباعية بمستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1/1.3، مع كاميرا ثانية مع مستشعر IMX598 من تصنيع سوني بدقة 48 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسة 1/2 ، مع كاميرا بعدسة تليفوتوجرافية بدقة 12 ميجابكسل، مع كاميرا أخرى منظار بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1/4.4 .وسيحتوى هاتف فيفو القادم هاتف + vivo X70 Pro على بطارية بسعة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 44 واط ، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C .وسيتم تشغيل هاتف + vivo X70 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، ومن المتوقع أن يبدأ سعر هواتف Vivo X70 بحوالي 615 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 10 آلاف جنيه مصرى.