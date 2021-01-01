تسريبات تكشف أول فيديو وصور لعملاق فيفو القادم + vivo X70 Pro

كشفت تسريبات أول فيديو وصور لعملاق فيفو القادم هاتف + vivo X70 Pro والذي يأتي من فئة الهواتف الرائدة، حيث يحتوى على عدد من الإمكانات الكبيرة التي تجعله ينافس هواتف عدد من الشركات الكبرى مثل سامسونج وشاومي.
وبحسب موقع GSMArena فإن الصور والفيديو لهاتف فيفو + vivo X70 Pro المنتظر يظهران أن الهاتف سيأتي بإمكانات فائقة في الكاميرا والشاشة، حيث سيتم تصنيع الكاميرا من شركة ZEISS الرائدة في مجال تصنيع الكاميرات.
شاشة هاتف + vivo X70 Pro
وسيأتي هاتف + vivo X70 Pro بشاشة قياس 6.7 بوصة، مع نوتش للكاميرا السيلفى يصل سمكه إلى 11.3 ملم، بدقة + 1080 بكسل ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر لليصمة تحت الشاشة.
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