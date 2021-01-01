

شاومي تحقق رقما قياسيا جديدا.. 450 مليون مستخدم عالميا لهواتفها الذكية شاومي تحقق رقما قياسيا جديدا.. 450 مليون مستخدم عالميا لهواتفها الذكية

استطاعت شركة شاومي الصينية تحقيق رقما قياسيا جديدا في مبيعات هواتفها الذكية حيث وصلت لـ 450 مليون مستخدم في 22 سوقا عالميا، بما في ذلك دول مثل إيطاليا وفرنسا كما تمكنت من الاحتفاظ بمركزها الأول في إسبانيا للربع السادس على التوالي.



وبحسب موقع Gizmochina فإن شاومي حققت مبيعات هائلة في الأسواق الأوروبية نظرا لأن المستخدمين الأوروبيين يفضلون شراء هواتف ذكية تحقق لهم صفقات معينة مثل شراء هاتف ذكي يتمتع بسعر مناسب.



وأدت مواصفات وأسعار هواتف شاومي لزيادة مبيعاتها بما يزيد عن 300٪ على أساس سنوي، كما ساهم اختفاء شركة هواوي الصينية من الأجواء إلى فرض شاومي سيطرتها بشكل قوى.

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وشحنت شاومي حوالي 52.6 مليون هاتف ذكي ، بنسبة 86.8٪ أكثر من الربع الثاني من عام 2020، كما بلغت حصتها في السوق العالمية للهواتف الذكية 16.7٪ ، الأمر الذي جعل الشركة ثاني أكبر صانع في العالم بعد سامسونج الكورية الجنوبية وآبل الأمريكية.ومن بين هواتف شاومي الذكية التي تم شحنها في النصف الأول من العام الحالي ، كان هناك 12 مليون في الوحدات التي تتوفر بسعر حوالي 300 يورو .وتستثمر الشركة في نظامها البيئي لإنترنت الأشياء ، بنسبة 35.9٪ سنويًا، كما يوجد لديها الآن 374 مليون جهاز إنترنت الأشياء متصل بمنصة شاومي ، وهذا لا يشمل حتى الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب.