شاومي تحقق رقما قياسيا جديدا.. 450 مليون مستخدم عالميا لهواتفها الذكية

استطاعت شركة شاومي الصينية تحقيق رقما قياسيا جديدا في مبيعات هواتفها الذكية حيث وصلت لـ 450 مليون مستخدم في 22 سوقا عالميا، بما في ذلك دول مثل إيطاليا وفرنسا كما تمكنت من الاحتفاظ بمركزها الأول في إسبانيا للربع السادس على التوالي.
وبحسب موقع Gizmochina فإن شاومي حققت مبيعات هائلة في الأسواق الأوروبية نظرا لأن المستخدمين الأوروبيين يفضلون شراء هواتف ذكية تحقق لهم صفقات معينة مثل شراء هاتف ذكي يتمتع بسعر مناسب.
وأدت مواصفات وأسعار هواتف شاومي لزيادة مبيعاتها بما يزيد عن 300٪ على أساس سنوي، كما ساهم اختفاء شركة هواوي الصينية من الأجواء إلى فرض شاومي سيطرتها بشكل قوى.
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