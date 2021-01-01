الإعلانات تصل إلى صفحة متاجر انستجرام في ظل توسع الخاصية المستمر

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › الإعلانات تصل إلى صفحة متاجر انستجرام في ظل توسع الخاصية المستمر

صورة الخبر: الإعلانات تصل إلى صفحة متاجر انستجرام في ظل توسع الخاصية المستمر
الإعلانات تصل إلى صفحة متاجر انستجرام في ظل توسع الخاصية المستمر

ربما لا يمكن استخدام أي قسم أو تبويب أو حتى ميزة بانستجرام دون ظهور إعلانات أثناء التصفح، ففي الصفحة الرئيسية أو في القصص، مقاطع Reels، وحتى IGTV، إلى صفحة الاستكشاف وغيرها من الصفحات، باستثناء صفحة متاجر انستجرام التي ستبدأ كذلك بإظهار الإعلانات.

ستكون الإعلانات خاصة بمنتجات بما أنها في قسم المتاجر، ما يعني ظهور منتجات ضمن صفحة متاجر انستجرام بشكل تقليدي للمنتجات الأخرى، لكن مع توضيح بسيط عند فتحها يشير لكون هذا المنتج معلن.

ستسمح المنصة بذلك لصانعي المحتوى والمتاجر بالوصول إلى المزيد من المستخدمين المستهدفين الذين يبحثون عن منتجات محددة، وهو ما يشجعهم على ضخ المزيد من الأموال في الإعلانات وفي نفس الوقت الحصول على مستهلكين بشكل أفضل.

المصدر: عالم التقنيه

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الإعلانات تصل إلى صفحة متاجر انستجرام في ظل توسع الخاصية المستمر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41264

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager