تفاصيل ضبط تشكيل عصابي أعلى دائري البساتين

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صورة الخبر: تشكيل عصابي أعلى دائري البساتين
تشكيل عصابي أعلى دائري البساتين

تمكنت قوة أمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين أعلى الطريق الدائري بالبساتين، باستخدام سيارة ميكروباص، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مع المتهمين.

بدأت الواقعة بنداء من أحد المواطنين استغاث بقوة من مديرية أمن القاهرة معنية بتأمين دائرة قسم البساتين، أفاد خلالها بأن ٣ أشخاص حاولوا خطفه وسرقته بالإكراه مستقلين سيارة ميكروباص دون لوحات، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، ما أحدث إصابته بجرح قطعي في فروة الرأس نتيجة ضربه بمطواة من أحد المتهمين.

على الفور، طاردت القوة الأمنية السيارة على الطريق الدائري، حيث بادر أفراد العصابة القوة بإطلاق النيران في اتجاهها، وردت القوة بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل قائد السيارة، وإصابة أحد أفراد التشكيل العصابي وفرار متهم آخر بحوزته فرد خرطوش.

تبين من التحريات أن جميع المتهمين من ذوي السوابق الجنائية، وقد جرى ضبط المتهم المصاب وبحوزته سلاح أبيض مستخدم في إصابة المجنى عليه (المبلغ).

وحال مبادلة المتهمين إطلاق النيران أصيبت إحدى السيدات في سيارة تصادف مرورها بمكان الواقعة. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.​

المصدر: مصراوي

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