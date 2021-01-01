تمكنت قوة أمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين أعلى الطريق الدائري بالبساتين، باستخدام سيارة ميكروباص، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مع المتهمين.
بدأت الواقعة بنداء من أحد المواطنين استغاث بقوة من مديرية أمن القاهرة معنية بتأمين دائرة قسم البساتين، أفاد خلالها بأن ٣ أشخاص حاولوا خطفه وسرقته بالإكراه مستقلين سيارة ميكروباص دون لوحات، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، ما أحدث إصابته بجرح قطعي في فروة الرأس نتيجة ضربه بمطواة من أحد المتهمين.
على الفور، طاردت القوة الأمنية السيارة على الطريق الدائري، حيث بادر أفراد العصابة القوة بإطلاق النيران في اتجاهها، وردت القوة بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل قائد السيارة، وإصابة أحد أفراد التشكيل العصابي وفرار متهم آخر بحوزته فرد خرطوش.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تفاصيل ضبط تشكيل عصابي أعلى دائري البساتين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق