

أفضل أجهزة لابتوب مناسبة للطلاب وتقدم تجربة ألعاب مميزة أفضل أجهزة لابتوب مناسبة للطلاب وتقدم تجربة ألعاب مميزة

مع عودة موسم المدارس يبحث الكثير من الطلاب عن حاسوب محمول “لابتوب” مناسب للقيام بالأعمال المدرسية وحل التكاليف بسلاسة ودون أي مشاكل تقنية، لكنهم في نفس الوقت غالبًا ما يبحثون عن أجهزة تساعدهم في خوض تجربة تسلية بعد إنجاز الواجبات والمهام المدرسية. لذا يحتاج اختيار الجهاز المناسب للدراسة وتوفير تجربة لعب مميزة مساعدة ما للوصول للقرار النهائي.



ولمساعدة الطلاب على اختيار أكثر لابتوب ملائمة لما يحتاجون، قررنا في عالم التقنية اختيار مجموعة من اللابتوبات التي توفر تجربة مميزة مزدوجة؛ لإتمام المهام الدراسية، وقضاء وقت ممتع مع الألعاب بأفضل أداء.



وتعبر مجموعة اختياراتنا عن أفضل الأجهزة التي يمكن للطلاب الاستفادة منها بالحصول على تجربة لعب مميزة، فضلًا عن حداثة تواجدها في السوق، وعملها بنظام تشغيل ويندوز 10 مع توافق عتادها مع التحديث إلى ويندوز 11 الجديد مع الوقت لضمان الحصول أفضل المزايا والتحديثات في المستقبل.

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لابتوب أسوس Asus ROG Strix G15 G513يُعد جهاز أسوس Asus ROG Strix G15 G513 أول خياراتنا وأقلها تكلفة. لكنه يتمتع بمزايا عالية جدًا لمنح المستخدم أفضل أداء، وعتاد قوي للبقاء فترة طويلة بنفس الإمكانيات المميزة.يحوي هذا الجهاز معالج AMD Ryzen 5-5600H مع معالج رسومات إنفيديا بتقنية تتبع الأشعة GeForce RTX 3050، كما يوفر قرص تخزين NVMe M.2 SSD لمنح المستخدم سرعة كبيرة في نقل وحفظ البيانات وبسعة 512 جيجابايت، بجانب ذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت.ويوفر كذلك شاشة بقياس 15.6 بوصة مناسبة جدًا للدراسة من نوع FHD-LED مع سرعة تحديث 144 هرتز، وبدقة 1920×1080 بكسل.يتمتع الجهاز كذلك بأحدث تقنيات الاتصال، ومكبرات صوت قوية، ويحوي منافذ متعددة للنقل السريع USB C والربط مع شاشات التلفاز HDMI.لابتوب Asus TUF Gaming Dash F15يتميز Asus TUF Gaming Dash F15 بوجود معالج إنتل الجيل الحادي عشر Core i7-11370H، رفقة معالج رسومات إنفيديا GeForce RTX 3060، بالإضافة إلى قرص تخزين PCIe NVMe M.2 SSD بسعة 512 جيجابايت، وذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت.كذلك يحوي الجهاز شاشة بقياس 15.6 بوصة من نوع FHD-LED مع سرعة تحديث 144 هرتز، وبدقة 1920×1080 بكسل، ما يعني حجم مناسب جدًا للطلاب في استخدامات الدراسة.كما يتميز الجهاز بدعم أحدث تقنيات واي فاي وبلوتوث، بجانب دعم منافذ DisplayPort، Thunderbolt، و USB 3.2، و HDMI. بالإضافة إلى مكبري صوت بقوة 2 واط.جهاز Asus TUF Gaming Dash F15 مع معالج رسومات أقوى وتقنيات أكثريتوفر نسخة أخرى محدثة عن الجهاز السابق TUF Gamin Dash F15 مع معالج رسومات أقوى من إنفيديا للذين يرغبون بالحصول على قوة إضافية لاستخدامات الدراسة وخاصة للمهام الثقيلة التي تحتاج برامج قوية، وكذلك خوض تجربة ألعاب أقوى.يحمل الجهاز معالج رسومات إنفيديا GeForce RTX 3070 مع تقنية تتبع الأشعة المذهلة من الجيل الثاني، بالإضافة إلى معالج مركزي من إنتل Core i7-11370H، قرص تخزين PCIe NVMe M.2 SSD بسعة 512 جيجابايت، وذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت أي ضعف سعة الجهاز السابق، بالإضافة لذلك سيدعم الجهاز تقنيات وأجهزة الواقع الافتراضي.وبطبيعة الحال سيحمل الجهاز شاشة بقياس 15.6 بوصة من نوع FHD-LED مع سرعة تحديث 144 هرتز، وبدقة 1920×1080 بكسل، بالإضافة لدعم أحدث تقنيات واي فاي وبلوتوث، بجانب دعم منافذ DisplayPort، Thunderbolt، و USB 3.2، و HDMI، ومكبري صوت بقوة 2 واط.جهاز MSI GF65 Thin 10UEتوفر MSI أحدث المواصفات دائمًا في أجهزتها، وهنا لم يختلف الأمر كثيرًا مع جهاز MSI GF65 Thin 10UE الذي يتمتع بعتاد قوي يجعله خيارًا مثاليًا للحصول على تجربة دراسة بأقوى الإمكانيات وتجربة لعب غامرة.يتميز الجهاز بوجود معالج إنتل الجيل العاشر Core i7-10750H، رفقة معالج رسومات إنفيديا RTX 3060، كما يحمل قرص تخزين PCIe NVMe M.2 SSD بسعة 1 تيرابايت، وذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت.يدعم الجهاز منافذ HDMI ،USB 3.2 ، وUSB C، مع تقنيات بلوتوث وواي فاي، كما يدعم تقنيات الواقع الافتراضي مع نظام التشغيل لتجربة شيء مختلف عن المعتاد.ويوفر أيضًا شاشة مميزة بدقة 1920×1080 بكسل من نوع FHD-WLED IPS وبقياس 15.6 بوصة مع سرعة تحديث 144 هرتز، وكذلك مكبري صوت بقوة 2 واط من نوع Dynaudio Sound.لابتوب Asus ROG Zephyrus G14 GA401من المعروف أن سلسلة Rog Zephyrus من أسوس توفر أفضل المزايا والتجارب للراغبين بالحصول على أداء قوي وخاصة اللاعبين، وهنا تقدم لنا Asus ROG Zephyrus G14 GA401 مع معالج AMD Ryzen 7-5800H القوي ومعالج رسومات إنفيديا RTX 3050 مع الجيل الثاني من تقنيات تتبع الأشعة، بالإضافة لقرص تخزين PCIe NVMe M.2 SSD بسعة 1 تيرابايت ورام 16 جيجابايت.ويوفر الجهاز الذي تم إطلاقه في هذا العام شاشة FHD-LED مع تقنية الحماية من الإضاءة القوية وبقياس 14 بوصة وبدقة FHD.وسيمنح هذا اللابتوب المستخدمين مرونة كبيرة في الاتصال مع الأجهزة الأخرى من خلال دعم منافذHDMI ،USB 3.2 ، وUSB C، بالإضافة إلى دعم أحدث تقنيات بلوتوث وواي فاي. كذلك سيدعم مكبري صوت بقوة 2.5 واط مع تقنية Smart Amp.