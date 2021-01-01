خدمة ألعاب مايكروسوفت السحابية تصل أجهزة إكس بوكس Xbox Series X | S

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خدمة ألعاب مايكروسوفت السحابية تصل أجهزة إكس بوكس Xbox Series X | S

بعد وصولها إلى المستخدمين على مختلف المنصات، حان وقت خدمة ألعاب مايكروسوفت السحابية xCloud للوصول إلى أجهزة إكس بوكس هذا العام، وهذا ما أعلنت عنه الشركة بنيتها إطلاق الخدمة لمستخدمي أجهزة Xbox Series X | S و Xbox One خلال هذه العطلة.

سيتمكن المشتركون في خدمة Xbox Game Pass Ultimate على أجهزة إكس بوكس من تجربة ما يزيد عن 100 لعبة مباشرة عبر الخدمة السحابية والحصول على طريقة مختلفة للعب.

ويأتي هذا الإعلان على خلفية حدث Gamescom 2021 الذي شهد إعلان الشركة والاستديوهات الشريكة عن عشرات الألعاب القريبة والمنتظر إطلاقها، بجانب التحسينات والتحديثات للألعاب السابقة. لاسيما لعبة Forza Horizon التي ستصل في 9 نوفمبر المقبل، في حين أن ألعاب مثل Age of Empires ستحصل على عناصر سردية وأحداث جديدة في الإصدارات القادمة.

كما قامت مايكروسوفت بالإعلان عن تحديث محاكي الطيران Microsoft Flight Simulator World الإصدار VI، المزمع إطلاقه في 7 سبتمبر ليشمل مناطق ألمانيا والنمسا وسويسرا، وإطلاق طائرة Junkers JU-52 الجديدة و VoloCity Air Taxi التي سيتم إطلاقها في نوفمبر، والإعلان عن شراكة مع رابطة رينو للسباقات الجوية RARA.

كذلك شهد الحدث إعلان استديوهات 505 Games و Point Blank Games عن تعاونهما في لعبة باسم Stray Blade على أجهزة Xbox Series X | S سيتم إطلاقها في عام 2022.

على نفس الجانب، من المنتظر أن تكون لعبة The Gunk أول مشروع ثلاثي الأبعاد من الفريق الذي قدم لكم سلسلة SteamWorld، وستوفر تجربة سينمائية غير مسبوقة معززة بقصة خيال علمي.

المصدر: عالم التقنيه

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