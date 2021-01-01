خدمة ألعاب مايكروسوفت السحابية تصل أجهزة إكس بوكس Xbox Series X | S

بعد وصولها إلى المستخدمين على مختلف المنصات، حان وقت خدمة ألعاب مايكروسوفت السحابية xCloud للوصول إلى أجهزة إكس بوكس هذا العام، وهذا ما أعلنت عنه الشركة بنيتها إطلاق الخدمة لمستخدمي أجهزة Xbox Series X | S و Xbox One خلال هذه العطلة.
سيتمكن المشتركون في خدمة Xbox Game Pass Ultimate على أجهزة إكس بوكس من تجربة ما يزيد عن 100 لعبة مباشرة عبر الخدمة السحابية والحصول على طريقة مختلفة للعب.
ويأتي هذا الإعلان على خلفية حدث Gamescom 2021 الذي شهد إعلان الشركة والاستديوهات الشريكة عن عشرات الألعاب القريبة والمنتظر إطلاقها، بجانب التحسينات والتحديثات للألعاب السابقة. لاسيما لعبة Forza Horizon التي ستصل في 9 نوفمبر المقبل، في حين أن ألعاب مثل Age of Empires ستحصل على عناصر سردية وأحداث جديدة في الإصدارات القادمة.
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