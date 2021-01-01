شركات طيران روسية تطلق رحلات جديدة إلى مصر

ذكرت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، أن شركات طيران روسية ستطلق رحلات طيران جديدة إلى مصر، بالإضافة إلى شركة أخرى ستزيد عدد الرحلات إلى المنتجعات المصرية.
وذكرت الوكالة أن شركتي "إيروفلوت" وS7 ستفتتح رحلات طيران من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ، وأضافت أن شركة "روسيا"، التي تنظم رحلات الآن إلى مصر، بصدد زيادة عدد الرحلات إلى المنتجعات المصرية.
كذلك أشارت إلى أن الشركات "أورال إيرلاينز" و"أزور إير" و"نوردويند" و"إيكار" و"ريد وينغز" وS7 و"يامال" ستطلق رحلات من الأقليم الروسية إلى مصر.
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