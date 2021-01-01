حذرت الهيئة العامة للأرصاد المصرية من موجة حر ستشهدها معظم أنحاء الجمهورية، وقالت إن هذه الموجة من المتوقع أن تستمر لـ72 ساعة.
الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة قد تستمر 72 ساعةبسبب ارتفاع درجات الحرارة.. مدن في الشرق الأوسط ستصبح غير صالحة للسكن
وقالت في منشور عبر موقع "فيسبوك: "تعاود درجات الحرارة ارتفاعها لتكون حول المعدلات الطبيعة خلال هذا الوقت من العام"، لافتة إلى أنه "من المتوقع أن تسجل القاهرة 37 درجة بزيادة طفيفة عن الأيام الماضية".
وتوقعت أن تستمر هذه الموجة "لمدة ثلاثة أيام كما ترتفع نسبة الرطوبة مؤدية لمزيد من الاحساس بحرارة الجو خلال ساعات النهار، وتكون الشبورة المائية ليلا وخلال فترة الصباح الباكر خاصة القريبة من المسطحات المائية".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة قد تستمر 72 ساعة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق