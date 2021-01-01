الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة قد تستمر 72 ساعة

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صورة الخبر: الهيئة العامة للأرصاد المصرية
الهيئة العامة للأرصاد المصرية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد المصرية من موجة حر ستشهدها معظم أنحاء الجمهورية، وقالت إن هذه الموجة من المتوقع أن تستمر لـ72 ساعة.

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وقالت في منشور عبر موقع "فيسبوك: "تعاود درجات الحرارة ارتفاعها لتكون حول المعدلات الطبيعة خلال هذا الوقت من العام"، لافتة إلى أنه "من المتوقع أن تسجل القاهرة 37 درجة بزيادة طفيفة عن الأيام الماضية".

وتوقعت أن تستمر هذه الموجة "لمدة ثلاثة أيام كما ترتفع نسبة الرطوبة مؤدية لمزيد من الاحساس بحرارة الجو خلال ساعات النهار، وتكون الشبورة المائية ليلا وخلال فترة الصباح الباكر خاصة القريبة من المسطحات المائية".

وفيما أوضحت الهيئة أن مزيدا من الإحساس بحرارة الجو تنتجه الرطوبة العالية، أكدت في منشور آخر أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ولفتت إلى أنه ومع هذا الطقس ستشهد بعض مناطق جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر، مثل سانت كاترين وحلايب وشلاتين أمطارا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا وعلى فترات متقطعة.

المصدر: RT

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