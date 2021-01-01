

زيادة رسمية من الوكيل على أسعار سيات أرونا 2021 في مصر زيادة رسمية من الوكيل على أسعار سيات أرونا 2021 في مصر

شهدت الأيام القليلة الماضية رفع شركة كيان ايجيبت باعتبارها وكيلا لسيارات سيات في مصر لأسعار موديل 2021 من سيارتها أرونا في السوق المصري، حيث تنتمي سيات أرونا لفئة سيارات كروس أوفر وSUV الصغيرة، وتعتبر من السيارات الحديثة نسبيا التي قدمتها الشركة الإسبانية، حيث بدأ انتاجها في 2017، وكانت ثاني سيارة من هذه الفئة تقدمها سيات بعد سيارتها أتيكا.



وذكرت كيان ايجيبت الزيادة على أسعار الثلاثة فئات من موديل 2020 من أرونا بالسوق المصري كالتالي:



- فئة أولى من 310 ألف جنيه إلى 315 ألف جنيه (زياد 5000 جنيه).

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- فئة ثانية من 345 ألف جنيه إلى 355 ألف جنيه (زيادة 10000 جنيه).- فئة ثالثة من 365 ألف جنيه إلى 375 ألف جنيه (زيادة 10000 جنيه).وتشترك هذه الفئات الثلاثة في نفس المحرك، وهو محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 110 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي)، وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- مرايات جانبية كهربائية.- مثبت سرعة.فئة ثانية:وتشمل هذه الفئة التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- تكييف هواء أوتوماتيكي.فئة ثالثة:وتشمل هذه الفئة تجهيزات الفئتين السابقتين بالإضافة إلى:- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام تعليق رياضي.- مقعد للسائق قابل للتعديل.