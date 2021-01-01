كشفت شركة جاجوار الإنجليزية ورائدة صناعة السيارات حول العالم عن النسخة XE و XF، وذلك بعد أن اضافت قدرات عالية الأداء تحمل اطلالة ار ديناميك بلاك القوية، إلى جانب التصميم الخارجي المميز الذي يحمل الكثير من المفاهيم الفريدة، إضافة إلى التجهيزات الداخلية وبرامج الرفاهية، وعناصر مساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق.
مواصفات السيارة جاجوار XE و XF
دعمت السيارة بمحرك سعة 2000 سي سي، يمتنع بقدرات هجينة، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 201 حصان، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 430 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات ترسل السرعة إلى منظومة الجر الخلفي.
ومع هذه القدرات الفنية تتمكن النسخة جاجوار XE في التسارع والانطلاق من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 5.6 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 4.8 لتر لكل 100 كيلومتر في الساعة.
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التعليقات على بقدرات عالية الأداء .. جاجوار تكشف النقاب عن XE و XF |صور
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