تواجه اليابان مشكلة غريبة من نوعها، بعد أن انتشرت على نطاق واسع منافذ شحن السيارات الكهربائية لا تجد العدد الكافي من السيارات الكهربائية لتقوم بشحنها، وأن إجمالي السيارات الكهربائية في اليابان لا يتجاوز الـ 1%.
وفقًا لتقرير "أوتو نيوز" المتخصصة في السيارات، مشكلة منافذ الشحن الكهربائية بدأت مع تعهد رئيس الوزراء يوشيهيدي بتحويل اليابان لبلدة محايدة للكربون بحلول عام 2050، و بالفعل قدمت الحكومة إعانات بقيمة 100 مليار ين (911 مليون دولار) في السنة المالية 2012 لبناء محطات شحن لتعزيز مكانة المركبات الكهربائية.
انتشرت أعمدة الشحن في كل الأحياء تقريبًا، لكن بلا فائدة حقيقية لأن السيارات الكهربائية لم تلق الرواج المرجو منها، فأصبح يوجد في البلاد مئات الأعمدة والمنافذ للشحن لم يتم استخدامها وبمرور الزمن أصبحت قديمة ومتهالكة لأن متوسط عمرها 8 سنوات فقط، وبعدها تخرج من الخدمة تمامًا.
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التعليقات على مشكلة يابانية.. منافذ شحن السيارات الكهربائية "بلا مركبات"
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