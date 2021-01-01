تسلا S خطر على المشاة وتصطدم بالدراجات

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تسلا S خطر على المشاة وتصطدم بالدراجات

أجرى البرنامج الحكومي لتقييم السيارات الجديدة بكوريا KNCAP اختبارًا لـ تسلا طراز S ، حصدت فيه إجمالي 83.3 نقطة، أي ما معناه أنها من الفئة الأولى ومن مركبات الـ 5 نجوم، ومع ذلك، خيبت تسلا الآمال فيما يخص فئة سلامة المشاة والوقاية من الحوادث لتحظى بما يوازي 4 نجوم فقط.

وفقًا لتقرير "insideevs"، تسلا طراز "إس" قادرة على الحماية من الحوادث بنسبة 59.9% لـ تحصد 4 نجوم في هذه القائمة، بينما تستطيع حماية المارة والمشاة من التصادم بنسبة 58.9% فقط، لتأخذ 3 نجوم في هذه القائمة وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة بالتقنيات العالية والتكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها السيارة المزودة بتقنية الأوتوبايلوت أو نظام القيادة الذاتية.

وأشار التقرير أنه في حال تفعيل كل تقنيات وميزات الأمان والحماية من الحوادث، حيث اصطدمت تسلا S بعدد كبير جدًا من المشاة والدراجات وقت الفحص، و بكل الدراجات على مختلف سرعاتها (20 و 25 و 40 كم / ساعة).

جدير بالذكر أن برنامج KNCAP هو لتقييم السيارة الجديدة، يتم تحت إشراف حكومي، لاختبار سلامة السيارات وكفائتها على الطريق، مُكلَّف بتقييم هياكل وتقنيات السيارات الجديدة وفحص أدائها ومدى صلابتها ضد تهديدات السلامة المختلفة.

المصدر: صدى البلد

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