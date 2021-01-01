

تويوتا هايلكس 2022 GR Sport الرياضية تكشف نفسها رسمياً تويوتا هايلكس 2022 GR Sport الرياضية تكشف نفسها رسمياً

المربع نت – كشفت تويوتا عن هايلكس إصدار ريفو GR Sport الرياضي في تايلاند، والمتوفر بنسخ مرتفعة ومنخفضة وتحديثات جمالية متعددة.. وليست هذه أول مرة نرى فيها هايلكس GR سبورت حيث كشفت تويوتا عن إصدار GR محدود للموديل في 2018 بالبرازيل، ولكن هذا الإصدار الجديد مختلف لكونه مبنياً على هايلكس فيس ليفت بمحرك أكثر قوة.



وقد كشفت تويوتا عن هايلكس الجيل الثامن الحالي في 2015 قبل استلامه لفيس ليفت في 2017 و2020، آخرهم بمحرك 2.8 لتر تيربو ديزل بقوة 204 حصان وعزم 500 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات ضمن خيارات أخرى.



هذا هو المحرك المستخدم في إصدار GR Sport الجديد لهايلكس، بأنظمة دفع خلفي وكلي ونظام تعليق مدعم لتحسين إمكانات القيادة على التضاريس الوعرة.

كما حصلت البيك أب على تحديثات ديناميكية وجمالية أخرى للمصدات والشبك وفتحات الهواء، مع جنوط 17 أو 18 إنش وجلود داخلية بتخييط أحمر ومقاعد رياضية GR ودواسات ألمنيوم.وتأتي هايلكس GR Sport بشاشة لمسية 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية مع 7 وسائد هوائية للنسخة المرتفعة مقارنة بـ 3 وسائد للنسخة المنخفضة وأنظمة “شعور السلامة” المتطورة لتويوتا.وسيبدأ سعر تويوتا هايلكس ريفو GR Sport في تايلاند من 27,157 دولار – 102,000 ريال للنسخة المنخفضة، و39,682 دولار – 150,000 ريال للنسخة المرتفعة العادية قبل الضرائب.







