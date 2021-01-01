المربع نت – كشفت تويوتا عن هايلكس إصدار ريفو GR Sport الرياضي في تايلاند، والمتوفر بنسخ مرتفعة ومنخفضة وتحديثات جمالية متعددة.. وليست هذه أول مرة نرى فيها هايلكس GR سبورت حيث كشفت تويوتا عن إصدار GR محدود للموديل في 2018 بالبرازيل، ولكن هذا الإصدار الجديد مختلف لكونه مبنياً على هايلكس فيس ليفت بمحرك أكثر قوة.
وقد كشفت تويوتا عن هايلكس الجيل الثامن الحالي في 2015 قبل استلامه لفيس ليفت في 2017 و2020، آخرهم بمحرك 2.8 لتر تيربو ديزل بقوة 204 حصان وعزم 500 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات ضمن خيارات أخرى.
هذا هو المحرك المستخدم في إصدار GR Sport الجديد لهايلكس، بأنظمة دفع خلفي وكلي ونظام تعليق مدعم لتحسين إمكانات القيادة على التضاريس الوعرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تويوتا هايلكس 2022 GR Sport الرياضية تكشف نفسها رسمياً
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق