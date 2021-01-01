كيف أنتظم في الصلاة .. اعرف نصائح دار الإفتاء

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قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة تعتبر من أهم الأمور في حياة المسلم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولها منزلة كبيرة في الإسلام فيحاسب عليها المسلم يوم القيامة وفي القبر، وقد أوجب الله تعالى أداء الصلاة خمس مرات يوميًّا على جميع المسلمين.







جاء ذلك في إجابته على السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء على الفيس بوك، ومضمونه " كيف انتظم في الصلاة ؟ "

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وأضاف "وسام" أن الالتزام بالصلاة وخاصة بعد تركها فترة طويلة، تكون بالتعود مع الاصرار، فعندما يحين وقت الصلاة نبادر الي الوضوء ثم أداء الصلاة، لافتا إلى أنه إذا تعود العبد المخلص على الالتزام في الصلاة، يكون الأمر بسيطا وميسرا عليه.كيفية قضاء الصلوات الفائتةما كيفية قضاء الصلوات والنوافل لمن فاتته صلوات اليوم كاملًا؟ .. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.وقال الشيخ محمود شلبي خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، إن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه أن يقضيها لأنها دين فى رقبته الى أن يصليها.وأضاف "شلبي" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك"، وهذا الحديث يبين أن رسول الله نص على أنه يجب قضاء الصلوات الفائتة فلو كانت الفرائض كثيرة فأفضل طريقة أن يقضي الإنسان هذه الفرائض مع كل فرض حاضر فرض من الذي عليه.وتابع: "لكنها لو كانت فرضين أو ثلاثة أو صلوات يوم كامل فالأمر سهل وميسور ففى هذه الحالة لا نؤخر القضاء وإنما لو استطعنا أن نقضيها كلها فنفعل ذلك فتصلي الفجر أولًا بنية القضاء ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء".