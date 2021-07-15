

أسعار العملات اليوم الجمعة بالبنوك أسعار العملات اليوم الجمعة بالبنوك

استقرت أسعار العملات اليوم الموافق الجمعة 26-8-2021، نظرا لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال اجازتهم الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، فاستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.36 للشراء، 18.52 جنيه للبيع.



واستقر أيضا سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.43 جنيه للشراء، 21.65 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.



ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

​​سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 18.36 للشراء، 18.52 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.43 جنيه للشراء، 21.65 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند 49.31 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





