

كل ما تريد معرفته عن شراء وبيع القطن الموسم الجارى فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن شراء وبيع القطن الموسم الجارى فى 6 معلومات

بدأت بعض المناطق جنى القطن المرسم الجارى، ولا سيما مناطق وجه بحري وبعض مناطق محافظة الاسماعيلية من صنف جيزة 94، حيث بلغ إنتاجية الفدان ما يزيد علي 8 قناطير، وذلك لمساحة 1200 فدان تم زراعتها المرسم الجارى، مقابل 800 فدان خلال العام الماضي.. تعرف علي آلية بيع وشراء الأقطان الموسم الجاري من خلال اللجنة الوزارية.



1- اللجنة انتهت من تحديد عدد مراكز تجميع الأقطان فى محافظات الوجه القبلي والمقرر بدء العمل فيها أول سبتمبر المقبل.





2- عدد المراكز 26 مركزا موزعة على محافظات هي الفيوم وبنى سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج.





3- العمل بمراكز التجميع سيسير وفق الآليات التي تم العمل بها خلال العاميين الماضيين في التطبيق التجريبي للمنظومة.





4- سيتم تسليم المزارعين أكياس من الجوت لتعبئة الأقطان بها وتسليمها مباشرة دون وسطاء في مراكز التجميع.





5- سيتم إجراء مزادات علنية على الأقطان من قبل شركات تجارة الأقطان مع تسليم مستحقات المزارعين عبر إحدى البنوك.





6- مراكز التجميع فى محافظات الوجه البحرى سوف تبدأ عملها من أول أكتوبر المقبل.