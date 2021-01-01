

«أنا سينجل وبدور على شريك».. فتاة تبحث عن حبيب داخل مقهى وتفاجأ برد فعل الرجال «أنا سينجل وبدور على شريك».. فتاة تبحث عن حبيب داخل مقهى وتفاجأ برد فعل الرجال

وثقت شابة أمريكية تدعى روزيت لوف، من خلال كاميرا هاتفها المحمول، مغامرتها في البحث عن حبيب داخل مقهى، بعد أن أرهقها البحث عن شاب لعلاقة حب جادة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.



ويظهر في المقطع الذي يوثق مغامرة الفتاة، لحظة دخولها مقهى وتوجهها إلى النادل لطلب قهوة مثلجة.



تبدو الأمور طبيعية حتى الآن، غير أن ما حدث بعد ذلك كان مدهشًا لكافة الموجودين بالمقهى، إذ انفجرت الفتاة في وجه النادل بمجرد سؤالها عن اسمها لتصرخ بعلو صوتها «روزيت لوف. عزباء ومتاحة لأي شخص يبحث عن شريك».

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سؤال النادل للفتاة، تقليد يتبعه المقهى مع عملائه لكتابة رسائل لطيفة على عبوات المشروبات المقدمة. غير أن رد فعل الفتاة الغريب، جعل النادل يستوضح منها الأمر، فكررت عبارتها من جديد: روزيت لوف. عزباء ومتاحة لأي أحد يبحث عن شريك».ولم تكتف، بل طلبت منه مكبر الصوت – الذي يستخدمه المقهى لاخبار عملائه بأن طلبهم جاهز- لتقديم عرضها لكل الحضور ورددت قائلة: «نعم هذه أنا. روزيت لوف. عزباء ومتاحة لأي أحد يبحث عن شريك».نداءات «روزيت» المتكررة لم تلق تفاعلا من أي شخص، مما اضطرها إلى أن تأخذ خطوة المبادرة. وتوجهت نحو أحد الشباب الموجودين بمفره في المقهى، وأخبرته أنه يمكنه أن يطلب منها الجلوس معه للتعارف، غير أن الشاب لم يهتم ولم ينطق بكلمة.شخص استجاب أخيراكان من المفترض أن تشعر «روزيت» بالحرج، إلا أنها مضت في طريقها لاستكمال بحثها عن حبيب داخل المقهى.وفجأة، لفت مسن الأنظار نحوه من ركن بعيد داخل المقهى، حيث غازل الشابة، وبالغ في مدحها، وعبر عن إعجابه بها، وأمنياته أن تلبي دعوته للتعرف عليها، ليكتب بذلك، النهاية السعيدة لقصة الشابة الباحثة عن الحب داخل مقهى.ونشرت «روزيت» الواقعة كاملة عبر حسابها على تطبيق «تيك توك»، بعنوان «مغامرة بحثي عن الحب»، وحصد المقطع أكثر من 1.5 مليون مشاهدة، وأبدى الألاف من اامستخدمين إعجابهم الشديد بشجاعة الفتاة.وعلق أحد مستخدمي «تيك توك» على مقطع «مغامرة بحث روزيت عن الحب»، قائلَا: «المسن ليس البطل الذي أردناه. ولكن البطل الذي كنا بحاجة إليه».فيما انتقد آخرون تصرف الفتاة، من بينهم أحد الحسابات الذي كتب معلقًا: «كان هذا مؤلمًا للمشاهدة»، فيما علق آخر: «لقد شعرت بالحرج جدًا لها».من جانبها، ردت «روزيت» على المنتقدين قائلة: «هذا ما يسمى وضع نفسك في الخارج بدلاً من أن تختبئ خلف الشاشة». وأضافت: «حقًا كان موعد غرامي رائع».