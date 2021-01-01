

سحلية "أجوانا" تعض مدربة يوجا خلال ممارستها الرياضة على شاطئ الباهاما.. صور سحلية "أجوانا" تعض مدربة يوجا خلال ممارستها الرياضة على شاطئ الباهاما.. صور

تعرضت معلمة "يوجا" للعض من قبل حيوان الإغوانا" الزاحف وهي تمد جسمها على الرمال، وتقوم ببعض الحركات التدريبية على الشاطئ، حيث كانت تتدرب مدربة اليوجا، المعروفة باسم bahamahoopyogi، من جزر الباهاما، وتمارس الرياضة على الشاطئ بينما اقترب منها الحيوان وعض إصبعها.



وفي مقطع مدته 15 ثانية ، شوهدت المرأة ، التي تصفها سيرتها الذاتية على تويتر بأنها معلمة تأمل وأخصائي صحة عقلية، وهي تحاول وضع اليوجا مع فرد ذراعها وإصبعها متدليًا فوق رأسها عندما عضها إجوانا، صُدمت المدربة، وسمع صوت المرأة وهي تقذف الإساءات على الزاحف وتحاول إبعاده عن طريق رمي رمال الشاطئ.



وبمجرد مشاركته الفيديو عبر منصات الإنترنت، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى ينتشر المنشور بسرعة، حيث حصد أكثر من 3.5 مليون مشاهدة، بينما سأل الكثيرون عن يد المرأة، وفق ما نقلت صحيفة "ذا انديا اكسبرس".

الإجوانا هي جنس من الزواحف (السحليات) وتنتشر في المناطق الاستوائية في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، وتعود تسمية تلك السحالي إلى جزر إجوانا في البحر الكاريبي بأمريكا الوسطى حيث اكتشفت أول مرة هناك.وكان أول وصف لهذا الجنس في 1768 من قبل عالم الطبيعة النمساوي "جوزيفوس نيكولاس لورنتي" في كتاب العينات الخاص به "Medicum، Exhibens Synopsin Reptilium Emendatam cum Experimentis circa Venena".وهناك نوعان في جنس الإجوانا، الخضراء والتي هي من الحيوانات الأليفة الشعبية في جميع أنحاء العالم، وإجوانة الأنتيل الصغرى وهي متوطنة في جزرالأنتيل الصغرى ومعرضة للانقراض بسبب تدمير موطنها.



