تعرضت معلمة "يوجا" للعض من قبل حيوان الإغوانا" الزاحف وهي تمد جسمها على الرمال، وتقوم ببعض الحركات التدريبية على الشاطئ، حيث كانت تتدرب مدربة اليوجا، المعروفة باسم bahamahoopyogi، من جزر الباهاما، وتمارس الرياضة على الشاطئ بينما اقترب منها الحيوان وعض إصبعها.
وفي مقطع مدته 15 ثانية ، شوهدت المرأة ، التي تصفها سيرتها الذاتية على تويتر بأنها معلمة تأمل وأخصائي صحة عقلية، وهي تحاول وضع اليوجا مع فرد ذراعها وإصبعها متدليًا فوق رأسها عندما عضها إجوانا، صُدمت المدربة، وسمع صوت المرأة وهي تقذف الإساءات على الزاحف وتحاول إبعاده عن طريق رمي رمال الشاطئ.
وبمجرد مشاركته الفيديو عبر منصات الإنترنت، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى ينتشر المنشور بسرعة، حيث حصد أكثر من 3.5 مليون مشاهدة، بينما سأل الكثيرون عن يد المرأة، وفق ما نقلت صحيفة "ذا انديا اكسبرس".
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التعليقات على سحلية "أجوانا" تعض مدربة يوجا خلال ممارستها الرياضة على شاطئ الباهاما.. صور
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