آلاف القناديل تغزو أحد شواطئ شبه جزيرة القرم على البحر الأسود ..

تعرضت أحد شواطئ شبه جزيرة القرم إلى ظاهرة غريبة ولكنها ليست الأولى من نوعها لغزو آلاف من قناديل البحر للشاطئ في منظر مخيف، وغزت آلاف من قناديل البحر أحد شواطئ القرم في منظر مخيف، حيث انتشرت قناديل البحر على شواطئ الجظية المطلة على البحر الأسود.
ونشرت شبكة "سكاى نيوز" لقطات من استقرار القناديل على شاطئ البحر واكتظاظ المياه بها دون معرفة سبب هذه الظاهرة المتكررة في شهور الصيف على الشواطئ الروسية، وأخلت السلطات في الجزيرة الشواطئ من المصطافين لدارسة سبب تكرار هذه الظاهرة ووصول آلاف القناديل إلى هذه المسافة القريبة من الشاطئ.
وخلال الشهر الماضي، غزت آلاف من قناديل البحر، سواحل بحر آزوف الروسى، التى وصل قطر بعضها إلى 40 سنتيمترا، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع مصورة لغزو الآلاف من هذه القناديل لسواحل البحر، وهو الأمر الذى أزعج المصطافين ومرتادي الشواطئ.
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