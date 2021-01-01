

آلاف القناديل تغزو أحد شواطئ شبه جزيرة القرم على البحر الأسود .. آلاف القناديل تغزو أحد شواطئ شبه جزيرة القرم على البحر الأسود ..

تعرضت أحد شواطئ شبه جزيرة القرم إلى ظاهرة غريبة ولكنها ليست الأولى من نوعها لغزو آلاف من قناديل البحر للشاطئ في منظر مخيف، وغزت آلاف من قناديل البحر أحد شواطئ القرم في منظر مخيف، حيث انتشرت قناديل البحر على شواطئ الجظية المطلة على البحر الأسود.



ونشرت شبكة "سكاى نيوز" لقطات من استقرار القناديل على شاطئ البحر واكتظاظ المياه بها دون معرفة سبب هذه الظاهرة المتكررة في شهور الصيف على الشواطئ الروسية، وأخلت السلطات في الجزيرة الشواطئ من المصطافين لدارسة سبب تكرار هذه الظاهرة ووصول آلاف القناديل إلى هذه المسافة القريبة من الشاطئ.



وخلال الشهر الماضي، غزت آلاف من قناديل البحر، سواحل بحر آزوف الروسى، التى وصل قطر بعضها إلى 40 سنتيمترا، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع مصورة لغزو الآلاف من هذه القناديل لسواحل البحر، وهو الأمر الذى أزعج المصطافين ومرتادي الشواطئ.

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ومن جهته، قال فلاديمير سايابين، الباحث فى المركز العلمى الجنوبى من الأكاديمية الروسية، إن سبب هذا الغزو يرجع إلى الظروف المواتية لنشاط وتكاثر هذه القناديل، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.وأشار إلى أن هذه الظروف تتمثل فى الطقس الحار وزيادة ملوحة المياه وربما لقلة المنافسين الأحياء، وكشف الباحث أن معظم هذه القناديل مصدرها البحرالأسود وعندما تتوفر لها الظروف المواتية تدخل إلى البحر.وأوضح سايابين، أن أعداد هذه القناديل سوف تزداد عاما بعد عام، نظرا لانخفاض معدل الأسماك في البحر وقلة المياه المتدفقة إلى البحر من نهري الدون وكوبان، وشدد على ضرورة أخذ الحيطة من هذه القناديل بالإضافة لوضع حواجز على خط الشاطئ لمنع تقدمها.