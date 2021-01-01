

العثور على هياكل عظمية لرجل وامرأة تحتضن بعضها في شكل"قفل الحب الأبدي"..صور العثور على هياكل عظمية لرجل وامرأة تحتضن بعضها في شكل"قفل الحب الأبدي"..صور

اكتشف علماء الآثار بقايا هيكل عظمي لرجل وامرأة مدفونين منذ أكثر من 1500 عام في شمال الصين، في وضع "قفل الحب الأبدي"، وكان الرجل الذي يُعتقد أنه كان بين 29 و35 عامًا وقت الوفاة، على الأرجح حوالي 5 أقدام وظهرت عليه عدة علامات صدمة بما في ذلك كسر في ذراعه وفقد إصبع في يده اليمنى ومشاكل في قدمه، وفقا لصحيفة " ديلى ميل" البريطانية.



كانت المرأة، التي بدت بصحة جيدة، بطول حوالي 5 أقدام ، وقت وفاتها وكان لديها خاتم في يدها اليسرى، ومن غير الواضح كيف انتهى الأمر بالذكر والأنثى في نفس القبر، على الرغم من أنه من الممكن أن تكون الزوجة قد ضحت بنفسها لتُدفن مع زوجها المتوفى.



تم اكتشاف رفات الزوجين - التي تم ترتيبها معًا بعناية - في يونيو 2020 أثناء قيام العمال بالتنقيب في مقاطعة شانشي ، ويعد ترتيب الدفن هذا ، الأول من نوعه في الصين ويمكن أن يكون علامة على التغيير نحو الحب وتغير تعبيره الجسدي في البلاد خلال عهد أسرة وي الشمالية (386-534 م).

كتب الباحثون في ملخص الدراسة: "أصبح التعبير الحر والسعي النشط للحب في الثقافة الصينية بارزين خلال الألفية الأولى".يعد هذا الاكتشاف عرضًا فريدًا لمشاعر الحب الإنسانية في أحد المقابر ، ويقدم لمحة نادرة عن آراء الناس تجاه الحب والحياة والموت والحياة الآخرة في شمال الصين خلال فترة التبادل الثقافي والعرقي المكثف.أصبحت المدافن المشتركة للذكور والإناث سائدة خلال عصر وي جين والأسرات الجنوبية والشمالية في منتصف القرن الأول.



