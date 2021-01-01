

اليوم العالمى للكلاب..اعرف أرخص وأغلى السلالات "سعرها يتجاوز 200 ألف جنيه" اليوم العالمى للكلاب..اعرف أرخص وأغلى السلالات "سعرها يتجاوز 200 ألف جنيه"

يفضل الكثير من الأشخاص تربية الكلاب فى المنزل، لأسباب مختلفة سواء بغرض الونس، والرغبة فى اقتناء حيوان أليف، أو الحراسة. وتختلف أسعار الكلاب وفقاً لصفاتهم وأعمارهم وعوامل أخرى تلعب دور فى تحديد السعر، وبمناسبة اليوم العالمى للكلاب، نستعرض فى التقرير، أغلى سلالات الكلاب فى عام 2021، وفقاً لما ذكره موقع "prudentpet".





أغلى سلالات الكلاب فى عام 2021



سلالة " ساموييد"



تعتبر سلالة " ساموييد" من أغلى سلالات الكلاب فى العالم، وموطنها هو سيبيريا، ويتصف هذا النوع من الكلاب بلطفه وحبه لصديقه وحرصه على إرضائه، والقدرة على السير لأميال، لكنه يعتبر من الكلاب التى دائماً بحاجة للشعور بالاهتمام ممن حولهم، كما إنه عرضه لمشاكل صحية وتكون تكاليف علاجها باهظة الثمن مثل أمراض المناعة الذاتية، ويبلغ سعر الكلب، 14 ألف دولار أى 219,802.80 جنيه مصري.



سلالة " Löwchen "



تعرف أيضًا سلالة " Löwchen " باسم "كلب الأسد الصغير"، ويعتبر من السلالات الشهيرة بين الأوروبيين، حيث نشأ في فرنسا، ويتميز بنشاطه ومرحه، لكنه يتعرض للاكتئاب إذا ترك بمفرده لفترة طويلة، لذلك فهو بحاجة مستمرة للاهتمام من البشر.

يتميز بأن تكاليف علاجه غير باهظة الثمن، ويستطيع العيش لمدة تتراوح مابين 13-15 سنة، ويبلغ سعره 12 ألف دولار أى 188,486.16 جنيه مصري.

سلالة " تشاو تشاو"تعتبر سلالة "تشاو تشاو"، من شمال الصين وهي من أقدم وأندر السلالات في العالم، كما يحتاج لأطعمة غالية وتكاليف علاجه الطبى باهظة الثمن حيث يعتبر عرضة للإصابة بعدة أمراض منها الحساسية، ويحتاج للسير أربع مرات يومياً، كما يعتبر من السلالات العنيدة مما يتسبب فى مواجهة صعوبة فى تدريبه على الطاعة، ومتوسط ​​عمر هذه السلالة يتراوح مابين 8-12 سنة ويبلغ سعره 11 ألف دولار أى 172,770.40 جنيه مصري.كلب الدرواس التبتيعتبر كلب " الدرواس التبت "من أمريكا، ويعمل على حماية الأغنام من الحيوانات المفترسة ويمكن أن يصل وزن جسمه إلى أكثر من 150 رطلاً، ويعتبر من الكلاب التى تستطيع حماية البشر ولكنه عرضة لبعض الأمراض مثل قصور فى الغدة الدرقية، ويبلغ سعره 10 ألاف دولار أى 157,063.00 جنيه مصري.سلالة أزاواختعتبر سلالة" أزاواخ "، واحدة من من أغلى سلالات الكلاب، وموطنها الأصلى غرب أفريقيا، وتستخدم بشكل أساسي فى الصيد في الشرق الأوسط وجنوب الهند.ومن أمراضه الأكثر شيوعا الصرع، ويتراوح متوسط عمر هذه السلالة بين 12 و 15 عامًا، ويحتاج لممارسة رياضة المشى أو الجرى بشكل يومى، ويبلغ سعره 9500 دولار أى149,200.35 جنيه مصري.سلالة روتويللرتعتبر سلالة " روتويللر "، من سلالات الكلاب المتوسطة السعر فعالميا يبلغ سعر الكلب منها 9 ألاف دولار، أى 141,347.70 جنيه مصري، لكن تكاليف علاجه باهظة الثمن بسبب المشاكل الصحية التى يتعرض لها مثل مشاكل فى المفاصل وغيرها، ويتراوح متوسط عمر هذه السلالة بين 8-10 سنوات فقط، ويعتبر من الكلاب المطيعة لأصحابها.كلب "الإسكيمو" الكندييعتبر كلب "الإسكيمو" الكندي من أندر السلالات وتم إحضارها إلى أمريكا الشمالية من سيبيريا منذ أكثر من 1000 عام وتناقصت مؤخرًا منذ الستينيات، مع انخفاض عربة الثلوج وشرطة الخيالة الكندية الملكية وقتل الكلاب فى الفترة من 1950-1970، قتلت الشرطة الكندية ما يصل إلى 20 ألف كلب إسكيمو كندي.ويبلغ سعر هذا النوع من الكلاب عالميا، 8750 دولار، أى 137,369.93 جنيه مصرى.ويعرف عنها بأنها لا تستطيع العيش فى بيئة غير بيئتها التى نشأت فيها، لذلك تكون عرضة للمشاكل الصحية مثل التهاب المفاصل، كما إنها من الكلاب غير مثالية للعائلات التى لديها أطفال.مانشستر تيريرتعتبر سلالة " مانشستر تيرير"، من سلالات الكلاب رخيصة الثمن، حيث يبلغ متوسط سعرها 600 دولار، أى 9,419.94 جنيه مصري، ويتراوح متوسط عمر هذه السلالة بين 14 إلى 16 عام، وتتميز بالحيوية والنشاط، لكنها عرضة لمشاكل صحية مثل إعتام عدسة العين واعتلال عضلة القلب.سلالة " Rat Terrier"تعتبر سلالة " Rat Terrier"من أرخص سلالات الكلاب فى العالم، وتتميز بصغر حجمها وحبها للمرح، والإختلاط مع البشر، ويبلغ متوسط سعرها، 350 دولار أى 5,495.14 جنيه مصري، ويتراوح عمرها مابين 15 إلى 18 سنة.



