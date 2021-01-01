قال ماجد المنصوري، القائم بأعمال رئيس مكتب إدارة المشروعات في مؤسسة دبي للمستقبل، إنّ فلسفة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إعطاء الفرصة للشباب، وأن يكونوا جزء فعال في المجتمع، وتطوير المشروعات في الإمارات، وبينها مشروع متحف المستقبل بدبي.
فكرة المتحف بدأت في 2014
وأضاف «المنصوري»، خلال لقاء خاص ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أنّ أي متحف في العالم يعرض في الغالب آثار قديمة وتاريخية، بينما متحف المستقبل، فكرته في البداية كانت معرض مؤقت في 2014، وكان جزء من القمة العالمية للحكومات، وعرض خلالها تصورات للمستقبل من الحكومات.
المتحف أحد أيقونات دبي ويحتوي على 3 جوانب
وأشار إلى أن المتحف أحد أيقونات دبي، بحكم أنه سيُدخل الزائر في تجارب عن المستقبل، ويحتوي المتحف على 3 جوانب، الأول هو الفضاء الخارجي، «سيشعر الزائر أنه يعيش في فترة زمنية معينة في المستقبل»، والجانب الثاني يتحدث عن البيئة ومستقبلها، وهذا جانب مهم، لأنه يمس استمرارية الحياة.
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التعليقات على ابتكار هندسي مجسد في مبنى.. تعرف على تفاصيل متحف المستقبل بالإمارات
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