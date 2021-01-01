

هاتف redmi note 10 lite.. كافة تفاصيل المواصفات والسعر هاتف redmi note 10 lite.. كافة تفاصيل المواصفات والسعر

هاتف redmi note 10 lite، من بين الجوالات الذكية التي تشغل مساحة بحث حاليا عبر المنصات المختلفة، من أجل معرفة كل التفاصيل الخاصة به مع اقتراب شركة «شاومي» الإعلان عنه رسميا في دولة الهند.



مواصفات هاتف redmi note 10 lite

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ«شاومي مصر»، يتميز هاتف redmi note 10 lite بكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابيكسل، وشاشة 3D AMOLED مُنحنية بمقاس 6.47 بوصة، ونسبة إستحواذ 91.4% من جسم الهاتف.



ومن بين مواصفات هاتف redmi note 10 lite، التمتع بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 من الجهة الأمامية والخلفية، وملّي أمبير في الساعة هي القيمة النموذجية للشحن، وشاحن سريع بقدرة 30 وات متوفر داخل العلبة.

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ويتمتع الهاتف ببصمة مُدمجة تحت الشاشة، ومتضمنا وظيفة تسجيل الفيديو وضع vlog الذي يمكن استخدامه لإنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك لمشاركتها على الإنترنت، ومعالج متطور لأداء من دون انقطاع.ومن بين مزاياه، إلغاء القفل بسرعة ببصمة الإصبع، كما أن ميزة التعرّف السريع والدقيق على بصمة الإصبع تعمل حتى في ظل ظروف الطقس البارد والجاف.ويأتي Mi Note 10 Lite مزوّدًا بأحدث نظام MIUI 11 الذي يوفر أداءً ووظائف غير مسبوقة لاحتياجات المكتب واللعب، ويمكن عرض كل أنواع المستندات، بما في ذلك ملفات pdf وppt وdoc، ومعاينة المستندات من دون تشغيل الكمبيوتر المحمول.ويمكن استخدام مجموعة كبيرة من الوظائف من دون مقاطعة التشغيل، وتبديل الشبكات وحظر الإشعارات والرد على المكالمات والتقاط لقطات الشاشة وإرسال ردود سريعةومن المتوقع أن يصل سعر الهاتف للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 5000 جنيه، وللنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 5500 جنيه.